A Toulouse, la Marche pour le climat rassemble près de 2.000 Toulousains

Alors que la COP26 se tient toujours à Glasgow, ils étaient nombreux à dénoncer l'inaction face au changement climatique à Toulouse ce samedi 6 novembre. Une journée d'action mondiale "pour la justice climatique" devait marquer les esprits.

Près deux mille participants ont défilé à l'appel de plusieurs organisations locales : Alternatiba, ANV-COP21, Greenpeace Toulouse, Extinction Rebellion, FNE Midi-Pyrénées ainsi que Youth For Climate, dont les jeunes adhérents menaient la tête de cortège. Une manifestation dont le départ a été déplacé, à la demande des forces de l'ordre, près de la statue de Pierre-Paul Riquet plutôt que de la place du Capitole, comme initialement prévu. Les organisations ont regretté ce changement de dernière minute avant de lancer la marche en tout début d'après-midi.

Le cortège fortement coloré en vert a vite été rejoint en bas des Allées Jean Jaurès par quelques dizaines de manifestants anti-pass sanitaire, qui défilent chaque samedi depuis plusieurs semaines eux aussi sur les boulevards. La manifestation s'est terminée vers 17h30 sur les allées Jules Guesde.

En parallèle de la manifestation anti Zone à Faibles Emissions

Parmi les revendications, les manifestants de la Marche pour le Climat toulousaine veulent "des actes et les émissions de gaz à effet de serre baisser maintenant". Ils disent "non aux combustibles fossiles, aux "zéro émission" de façade et au solutionnisme technologique et autres marché carbone".

Une mobilisation alors que dans le même temps, 500 motards et automobilistes bloquaient le périphérique pour demander un assouplissement de la Zone à Faibles Emission (ZFE), qui doit entrer prochainement en vigueur dans l'agglomération toulousaine.

La ZFE toulousaine prévoit, pour améliorer la qualité de l'air, de bannir progressivement les véhicules les plus polluants dans un périmètre qui englobera Toulouse et une petite partie de Colomiers et Tournefeuille, sur un périmètre de 72 kilomètres carrés.

L'interdiction de circuler et de stationner sera 24h/24 et 7j/7 et sera vérifiée par les vignettes Crit'air, ces petits autocollants à mettre sur votre pare-brise. L'instauration de cette ZFE se fera encore une fois de manière très progressive et visera les véhicules les plus polluants. Une mesure "trop restrictive" pour ces opposants mais saluée par les participants à la Marche pour le Climat.