A Toulouse, Extinction Rebellion veut sensibiliser les consommateurs aux dégâts de la "fast fashion"

Ils ont manifesté devant de grandes enseignes de prêt-à-porter pour dénoncer la surconsommation de vêtements, en cette période de soldes. Des militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion se sont mobilisés, ce samedi, rue d'Alsace-Lorraine : une des grandes artères commerçantes du centre de Toulouse.

Ils ont posé avec leurs pancartes devant des boutiques pour interpeller les consommateurs sur ce qu'ils appellent la "fast fashion" ou mode jetable : des vêtements fabriqués dans des pays à bas coût qui ne respectent -selon eux- ni les travailleurs, ni l'environnement. Un système auquel il faut à tout prix mettre un terme pour Marie (prénom d'emprunt), une des porte-parole d'Extinction Rebellion Toulouse : "Nous voulons dénoncer les marques qui traitent mal leurs employés et la planète, par la même occasion. On parle souvent de Zara ou de Primark, mais il y aussi la marque internet Shein qui soupçonnée de profiter de l'exploitation des Ouïghours (une minorité musulmane réprimée par gouvernement chinois, ndlr). On sait qu'ils sont exploités pour produire des vêtements dans des conditions indécentes. Le consommateur a un rôle à jouer en évitant d'aller acheter chez ces marques et en privilégiant d'autres lieux d'achat. Nous sommes conscients que certaines personnes n'ont pas les moyens de se tourner vers des marques plus éthiques parce qu'elles sont plus chères. La solution, c'est d'essayer d'acheter seulement ce qui nous est utile et de pas les consommer juste parce qu'on vit une société qui nous pousse à ça."

Marie (prénom d'emprunt), l'une des porte-parole d'Extinction Rebellion Toulouse © Radio France - Claudia Calmel

Des consommateurs partagés

Hélène, rencontrée rue d'Alsace-Lorraineest tiraillée : "La situation des gens qui fabriquent ces vêtements me touche, mais _c'est vrai qu'à cause des prix, on se laisse souvent tenter._Mais c'est inadmissible qu'on fasse travailler des enfants ou des gens sous-payés : ça me fait de plus en plus réfléchir et j'essaie d'acheter de moins en moins sur des sites ou des magasins de ce genre."

Léa, étudiante, affirme céder aux sirènes de la "fast fashion" par nécessité : "J'ai un petit budget, je n'ai pas forcément le choix, en fait. Quand tu vas dans certaines boutiques, que tu cherches un t-shirt, qu'il l est à 25 euros, alors que _tu sais que tu peux la payer 5 euros à côté_, le choix est vite fait."

Thomas s'est, lui, engagé dans une démarche de réduction de sa consommation de vêtements : "Ce qui me pose problème, c'est que certains magasins profitent de l'exploitation. Mais il y a aussi _l'exploitation d'enfants au Bangladesh et l'impact écologique de la fabrication de ces vêtements_. C'est assez problématique. Personnellement, j'essaie d'acheter moins et de faire avec ce que j'ai pour limiter mes achats dans de genre de boutiques."