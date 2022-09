À Tours, des bénévoles déracinent des arbustes sur les îlots de la Loire pour aider les sternes à nicher

Les chantiers de dévégétalisation des îlots de la Loire sont lancés. Les sternes viendront s'y nicher au printemps et à l'été prochain. Reportage à Tours, aux côtés des bénévoles et de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Touraine.

C'est la bonne action pour l'environnement du moment : participer au chantier de dévégétalisation des îlots de la Loire ! Le but ? Aider les sternes, ces oiseaux comparables aux mouettes venus d'Afrique de l'Ouest, mais aussi les gravelots, à nicher sur le fleuve au printemps et à l'été prochain, en 2023. Des bénévoles, accompagnés de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Touraine, donnent de leur temps une journée pour un grand jardinage, en plein centre de Tours par exemple.

Ils sont une vingtaine de bénévoles à rejoindre l'îlot à dévégétaliser, en plein centre de Tours. © Radio France - Lisa Guinic

L'aventure commence d'abord sur la rive passante : il faut gonfler le canoë, transporter le matériel, des pelles, houes et sécateurs, puis remonter son pantalon, avant d'arriver sur le fameux îlot. Le travail peut ensuite commencer : arracher les saules et les peupliers notamment. "Les espèces qui vont nicher ici, dont les sternes - espèce protégée -, vont avoir besoin d'un sol réellement dégager, éclaire Chloé Martin, en service civique à la LPO de Saint-Cyr-sur-Loire. Elles feront un petit trou à l'intérieur du sable pour nicher à même le sol."

Anna Pithioud, en service civique à la LPO Touraine, gonfle le canoë pour rejoindre l'îlot. © Radio France - Lisa Guinic

Sécheresse cet été

Julien Présent, chargé d'étude au sein de l'association environnementale, justifie la nécessité de l'homme à intervenir dans cette nidification : "Le lit de la Loire s'est enfoncé depuis quelques décennies, notamment depuis quelques mois et le long épisode de sécheresse. Dans cette situation, les arbustes poussent davantage puisqu'ils ne sont pas inondés pendant une longue période." "Si on laisse faire [la flore], poursuit le spécialiste, les sternes ne pourront plus venir nicher ici." Le chantier revêt une importance encore supérieure quand on sait que la population de 200 à 250 couples de l'espèce diminue d'année en année et que la Loire est le seul fleuve français à les accueillir lors de leur migration.

Pelles, houes et sécateurs aideront à arracher les arbustes, notamment les peupliers et les saules. © Radio France - Lisa Guinic

Pao est étudiant en quatrième année à l'école d'ingénieurs Polytech Tours. Il participe régulièrement à ces chantiers de dévégétalisation de la Loire. Ce bénévolat a du sens pour le jeune homme de 21 ans : il se spécialise dans l'aménagement de l'environnement, en particulier des milieux aquatiques. "C'est vraiment en rapport avec ce que je pourrais faire plus tard et ce que je vois en cours", se réjouit-il, la tête penchée vers les arbustes à arracher.

Pao participe régulièrement à des chantiers pour aider les sternes dans leur migration. © Radio France - Lisa Guinic

Rires et bonne action

Aux côtés du jeune passionné : Patrice, retraité. La journée est aussi l'occasion de rencontres intergénérationnelles, dans la bonne humeur. "Nous faisons quelque chose d'intelligent pour la nature", sourit Patrice, les branches d'une saule entre les deux mains. Il poursuit :

On participe à une œuvre humanitaire pour la planète et les animaux."

La dizaine de prochains chantiers en Indre-et-Loire a déjà trouvée preneur : de nombreux bénévoles se sont engagés. Il reste néanmoins de la place à ceux d'Amboise, de 9 heures à 17 heures, les mercredis 28 septembre et 12 octobre ; ainsi qu'à celui de Cing-Mars-la-Pile, le mardi 4 octobre 2022. Il est nécessaire de savoir nager et d'être âgé de plus de 18 ans pour participer aux chantiers. Renseignements et inscription auprès de la LPO Touraine, par mail (indre-et-loire@lpo.fr) et/ou téléphone (02 47 51 81 81).