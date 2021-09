À Tours, la dépollution de l'île aux Vaches commence

Près de dix ans après le chantier qui a pollué l'île aux Vaches, l'amiante va être retirée. Six semaines de travaux sont nécessaires pour nettoyer 8.000 mètres carrés de terres.

L'amiante va être retirée de l'île aux Vaches ! Dans les années 2010, des travaux avaient pollué l'île Aucard et l'île aux Vaches. Suite aux signalements de présence de ce matériau cancérigène, la Métropole s'engage en 2019 à nettoyer les îles tourangelles. Après l'île Aucard en 2020, c'est au tour de l'île aux Vaches. Au programme, six semaines de travaux et 8.000 mètres carrés de terres à nettoyer.

Dix ans après les travaux polluants

Entre 2008 et 2012, des travaux de puits de captage des eaux laissent des milliers de mètres cube de déchets amiantés sur l'île Aucard et l'île aux Vaches. Le scandale n'éclate qu'en 2019. En tant que propriétaire de l'île Aucard et co-propriétaire avec l'Etat de l'île aux Vaches, la Métropole de Tours s'engage à nettoyer les îles tourangelles.

Les travaux débutent en 2020 sur l'île Aucard, où 330 mètres cube de terres sont retirés. Plus complexe, le nettoyage de l'île aux Vaches débute ce mois de septembre 2021 et devrait durer jusqu'à la mi-octobre

10.000 mètres cube à retirer

La surface à nettoyer est bien plus vaste que sur l'île Aucard : 8.000 mètres carrés de terres sont pollués (soit 10.000 mètres cubes à retirer). Face au haut niveau de la Loire, le passage à gué était trop compliqué à mettre en place. C'est donc dans des embarcations que les camions feront l'aller-retour.

Les travaux coûteront 265.000 euros, loin des 12 millions envisagés en 2019. Un diagnostic complémentaire avait estimé "disproportionné" le plan originel, de remplacer complètement la terre pollué.

Le chantier impactera la circulation : le parking du rond-point Jean le Reste, quai de Marmoutier, sera neutralisé le temps des travaux. "Mais la circulation ne sera pas coupée", rassure la Métropole.