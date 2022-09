À Tours, les deux barrages à clapets du Cher nettoyés avec du CO2 pour faire des économies d'eau

On s'en aperçoit en longeant le Cher sur plusieurs kilomètres, du quartier des Fontaines à Tours jusqu'à Saint-Avertin. La rivière est quasiment à sec, depuis ce lundi 19 septembre. Rassurez-vous, ce n'est pas une conséquence de la sécheresse. C'est simplement dû à l'entretien des deux barrages à clapets situés sur l'île Balzac.

Cette opération, que l'on appelle "mise en chômage", a lieu chaque automne. Mais cette année, il y a une particularité. Le nettoyage se fait sans utiliser un seul litre d'eau. Près de 400 kilos de pailletés de glace servent de décapant pour enlever la mousse et résidus en tout genre qui s'amassent sur les barrages et affaiblissent la structure. Ces morceaux de glace sont transformés, grâce à une machine, en neige carbonique. Autrement dit, du CO2.

Plus de kärcher

Les pailletés de glace à -80 degrés qui servent à enlever les résidus. © Radio France - Adrien Bossard

"La température de la glace est de -80 degrés et une fois projetée contre les parois du barrage, elle crée un choc thermique qui enlève toute la matière, explique Freddy Epain, chargé d'exploitation des installations de prévention des inondations à la métropole de Tours. Le but est d'enlever tous les sédiments des bajoyers qui garantissent l'étanchéité entre le clapet et le barrage."

Après la sécheresse de cet été, qui rappelle l'importance de préserver au maximum les ressources en eau, la cryogénie prend tout son sens. "On n'utilise plus d'eau du tout alors qu'avant, on utilisait un kärcher qui consommait des milliers de mètres cubes d'eau, assure Silvère Guérin, directeur de la transition écologique à la métropole de Tours. C'est une réelle avancée écologique car cette glace composée de CO2 lui-même recyclée et ça ne rejette aucun élément chimique dans le Cher."

L'opération sur les deux passerelles va durer jusqu'au 9 octobre. © Radio France - Adrien Bossard

Les techniciens profitent aussi de ce Cher abaissé de 3,60 mètres pour retirer caddies et objets en tout genre jetés dans l'eau chaque année. Heureusement, ils ne sont pas nombreux.

L'opération, elle, prend fin le 9 octobre. D'ici là, il est possible que les deux passerelles piétonnes qui vous emmènent sur l'Ile Balzac soient inaccessibles à certains moments de la journée. Mais pas plus d'une heure.