PHOTOS - À Tours, de gros débris enlevés sous deux ponts pour aider les bateliers à naviguer sur la Loire

Il est un peu caché sous le pont Wilson, à Tours (Indre-et-Loire), mais attire l'œil des passants : ce bateau et sa grue posée dessus permet de travailler les profondeurs de la Loire. Les ouvriers nettoient le fleuve de ses gros débris, avec pour but d'améliorer l'écoulement de l'eau et de permettre aux bateaux traditionnels de traverser plus facilement la ville. Les travaux sont financés par la Métropole et interviennent sur quatre arches de deux ponts, Wilson et Saint-Cosme, du 29 septembre au 28 octobre 2022.

ⓘ Publicité

L'opération attire l'œil des passants Tourangeaux. © Radio France - Lisa Guinic

Le chantier intrigue les Tourangeaux, comme Michel : "Je suis venu voir l'avancement des travaux et voir comment [les ouvriers] s'y prenaient." Il poursuit : "C'est une bonne initiative. C'est indispensable parce que quand [les bateliers] remontaient la Loire, ils étaient obligés de tracter à la main."

Les bateliers aidés

Les bateliers devront sûrement toujours arrêter le moteur et naviguer manuellement, à la fin des travaux, mais le passage sous les deux ponts s'annonce tout de même plus facile, confirme Clément Sirgue, marinier de l'association La Rabouilleuse - Ecole de Loire .

La rivière est tronçonnée : il y a vraiment des marches importantes. En cas d'accélération du courant, il est vrai qu'à la descente, bien souvent, nous serrions les fesses (sic) : vais-je éventrer mon bateau ou non ? Là, je pense que nous serons plus sereins.

Il faut véritablement se mettre à l'eau pour placer le bateau au bon endroit. © Radio France - Lisa Guinic

Jean-Yves Simon est celui qui permet cette prochaine sérénité : il est le gérant de l'entreprise Ar Ganol , "le canal" en breton, sous-traitant d'Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux qui répond au maître d'œuvre Artélia. "Le problème que nous avons ici est qu'il y a moins d'un mètre d'eau, décrypte le patron. Pour que les bateaux ne touchent pas le fond, nous enlevons ces pierres là."

Direction la déchetterie ou l'arche

Il est armé d'une petite grue avec une pince. "Nous la mettons dans l'eau, poursuit Jean-Yves Simon, et nous sortons chaque morceau de l'eau pour voir si c'est du béton ou si c'est la pierre naturelle." Les premiers vont en effet à la déchetterie et les seconds sont replacés plus proche de l'arche, puisqu'il s'agit bien de pierres naturelles.

Jean-Yves Simon découvre parfois des choses inattendues dans la Loire, comme des scies à métaux toutes neuves. © Radio France - Lisa Guinic

L'entreprise Ar Ganol évalue à un peu plus de huit mètres cube les éléments sortis de la Loire, sur une portion d'une centaine de mètres de longueur et entre cinq et six mètres de largeur, correspondant à la taille de l'arche.

L'attractivité de Tours au centre du projet

Nathalie Savaton, vice-présidente à la métropole de Tours en charge du développement touristique, se réjouit du travail collaboratif que représente l'aboutissement du projet, après trois à quatre années de discussion avec les associations de bateliers. "L'objectif principal, affirme l'élue, est de faire de la Loire un marqueur fort de notre territoire."

"Rien de mieux que la batellerie traditionnelle pour nous aider à mieux comprendre et appréhender" le fleuve, estime Nathalie Savaton. L'investissement pour la Métropole de Tours pour travailler sur les débris sous deux ponts s'élève à 158 800 euros.