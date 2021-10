A Tours, quel avenir pour la casse auto de la Gloriette ?

Si vous êtes passés récemment près du parc de la Gloriette à Tours, vous les avez sûrement vus : de grands talus sur les côtés de la rue. Ils bordent la Route de Savonnières entre le rond-point de l'avenue du Pont du Cher et le parc de la Gloriette. Ils ont été dressés à cet endroit pour empêcher les voitures de se garer sur la future piste cyclable qui reliera bientôt le rond-point au parc.

Utiles, ces talus posent pourtant un vrai problème à l'entreprise "Cass'Auto Hornn", une casse automobile installée non loin du parc de la Gloriette. Elle est un peu coincée : face à elle , il y a une route très fréquentée. Et à sa droite comme à sa gauche, les grands talus de terre marquent l'endroit où passera la future piste cyclable. Il y a peu d'espace pour stationner à l'intérieur de la casse et désormais, les clients ne peuvent plus stationner non plus à l'extérieur.

La casse Auto Hornn dispose d'une petite surface de stationnement pour les voitures. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une difficile relocalisation

Au vue de sa proximité par rapport au parc, de la construction de la future piste cyclable et désormais des talus qui la protègent d'automobilistes indélicats, la casse Auto Hornn a demandé à être relocalisée par la métropole. "Dans Tours, ça me parait compliqué mais peut-être aux alentours, à Chambray ou Joué peut-être ?", s'interroge Sandrine Angot, gérante de la casse. "C'était en avril et depuis on attend une réponse. C'est vrai que c'est un peu long ..."

Les talus construits pour protéger la future piste cyclable. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Pourtant la métropole de Tours l'assure : elle est bien en train de chercher un terrain pour relocaliser cette casse auto, mais c'est une recherche qui prend du temps. "Ce n'est pas évident car il faut trouver un foncier adapté", explique Benoist Pierre, 17e vice-Président de la métropole, délégué à la transition écologique et énergétique. "C'est une activité qui demande de l'espace, qui est polluante pour les sols ... De plus, environ 80% des espaces sont en zone inondable dans la métropole donc cela complique encore le problème."

Comme la piste cyclable doit passer à l'endroit où se trouve la casse aujourd'hui, tant qu'elle n'est pas relocalisée, les travaux ne peuvent pas commencer.