À Tresses on jardine aussi contre l'inflation

On s'active entre les allées du jardin, les platebandes et les carrés potagers. Ce weekend, on s'occupe des légumes d'été et notamment de 200 plants de tomates.

"Il y a seize variétés, explique Dominique Lacour qui, après avoir cultivé son jardin, s'est dit que ce serait bien de faire profiter les autres de son savoir-faire. Des grosses, des petites, des jaunes, des vertes. On a planté trois variétés d'aubergine et puis des piments et des poivrons. Les prochaines étapes, ce sera les concombres, les courgettes et ensuite les citrouilles."

Produire ses légumes c'est bête comme chou

L'association a vu le jour en janvier et 25 familles y ont adhéré. C'est le cas d'Isabelle. Ici elle apprend les techniques de culture sur sol vivant où on ne creuse pas la terre mais elle ne partage pas qu'un jardin. Elle qui habite Tresses depuis 50 ans rencontre des voisins qu'elle ne connaissait pas et accessoirement s'offre des légumes bio et pas chers. Alors qu'ils seraient vendus entre cinq et six euros sur les étals des marchés.

"Bien sûr que ça a un sens. Bien sûr que je fais attention quand je vais faire mes courses. Ca va apporter des économies dans le sens où on ne sera pas obligé d'aller les acheter ailleurs."

Chacun met la main à la pâte et les adhérents se partagent la récolte. © Radio France - Arnaud Carré

Des légumes qui n'ont rien à voir avec ceux du supermarché. Et les produire, c'est bête comme chou assure Axelle Balguerie, à l'origine de l'association des potagers tressois en partageant 1000 mètres carrés de son terrain. Pas besoin de coup de bêche, les cultures se font en surface sur un tapis végétal, pas de reins qui crient leur douleur. Juste de la bonne volonté et quelques brouettes de paille à déplacer.

"On s'est rendu compte qu'on pouvait produire beaucoup de légumes sur peu d'espace. Chez lui, Dominique en a produit une tonne l'an dernier. On s'est dit qu'on pouvait proposer ça à d'autres personnes pour ensuite le faire avec nous ou chez eux. Il y a un retour à la terre aujourd'hui. Les gens commencent à en prendre conscience mais ils ne savent pas qu'ils peuvent faire. Et bien. L'idée de cette association c'est de montrer que ce n'est pas si compliqué que ça. Et si possible d'essaimer dans d'autres endroits à Tresses ou alentours."

A l'heure où tout le monde a un œil sur la facture de gaz, sur le forfait du mobile ou le montant du plein d'essence, le jardin partagé a tout de la bonne idée.