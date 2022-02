A Val-de-Reuil, 500 manifestants réunis pour une marche contre le contournement Est de Rouen

Après la validation du projet de contournement Est de Rouen par Jean Castex, la résistance s'organise. Ce samedi 26 février, près de 500 manifestants se sont rassemblés pour une marche dont l'objectif était de demander le retrait du projet de construction de cette autoroute qui doit avoir pour mission de désengorger le centre de Rouen.

"Laissez nous notre campagne"

Trois départs différents ont été donnés à Val-de-Reuil, Pont-de-l'Arche et Alizay dans l'Eure. Les manifestants se sont ensuite retrouvés sur la voie verte à Val-de-Reuil en fin de matinée.

"Les gens qui ont acheté leur maison franchement c'est triste, raconte Véronique qui habite à Alizay depuis plus de 30 ans. Nous on aime notre côté nature, campagne etc... Alors on la garde. Laissez nous notre campagne."

Pour Julien, malgré la validation du projet par l'Etat, tout reste encore possible. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Tant que les engins ne sont pas sur le terrain, on a une chance"

"Moi je suis venue m'installer sur Alizay pour la tranquillité, m'éloigner de la grande ville donc là ça ne m'arrange pas, explique de son côté Blandine, venue manifester avec ses deux enfants. J'ai un de mes enfants qui est asthmatique. Les pics de pollution rouennais on les subit déjà donc si on nous met une autoroute au pied de la maison, les problèmes d'asthme vont être quotidiens."

Près de 500 personnes ont manifesté contre le projet de contournement Est de Rouen. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Parmi les manifestants, beaucoup ont dénoncé l'impact écologique du projet mais aussi son coût, estimé à un milliard d'euros. Malgré la validation du projet par l'Etat, beaucoup disaient encore croire dans un retrait du projet.

"Ce n'est pas trop tard au contraire, espère lui Julien, une pancarte dans la main. Il n'y a jamais eu autant de monde mobilisé depuis que Castex a dit que ça se faisait. Là c'est vraiment le bon moment."

Il conclut : "tant que les engins ne sont pas sur le terrain, on a une chance."