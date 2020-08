C'est en transformant ce qu'on appelle la chaleur fatale émise par l'usine que près de 800 logements seront chauffés dans un avenir proche. Un moyen de réduire les émissions de CO2 et de faire diminuer - un peu- la facture pour les ménages.

A Vienne (Isère), près de 800 logements et une école bientôt chauffés grâce à l'usine Yoplait

Chapô *Yoplait, 2e marque mondiale de produits laitiers frais, va permettre à certains de se chauffer de manière bien plus propre. Près de 800 logements sociaux du quartier du Grand Estressin ainsi que l'école Claude-Bernard sont concernés par ce partenariat.

Il lie la marque à la petite fleur à Engie Solutions, dont la mission est de proposer aux collectivités comme aux entreprises des réponses au défi de la transition énergétique. Le bailleur social Advivo, la Ville de Vienne et Vienne-Condrieu Agglomération sont également parties prenantes.

De l'énergie jusqu'ici perdue désormais valorisée

Les travaux démarrent cette semaine avec une mise en service de ce nouveau système de chaleur espérée en novembre. Il s'agit de donner une nouvelle vie à de l'énergie qui jusqu'à maintenant n'était utilisée qu'une fois par Yoplait. Pour fabriquer, puis conserver au frais ses yaourts, par exemple, Yoplait produit de la chaleur, de la chaleur jusqu'ici "perdue" en sortie d'usine.

"Pour tout moyen de production, que ce soit votre réfrigérateur à la maison, vos outils de climatisation, quand vous venez fabriquer du froid, vous allez libérer de la chaleur. L'extérieur de votre réfrigérateur, il génère de la chaleur et ce n'est pas une chaleur dont vous avez besoin Quelque part, c'est de l'énergie", explique Damien Frèrejean, responsable technique du site Yoplait à Vienne.

Cette énergie, jusqu'à maintenant, non valorisée aura le droit à une "nouvelle vie". Grâce à deux pompes à chaleur, Engie Solutions va la capter et la transformer en eau de chauffage.

Comment ça marche ? Quelques explications avec ce schéma. © Radio France - ©Engie Solutions

Près de 800 logements du Grand-Estressin et l'école Claude-Bernard

Cet aménagement est aussi rendu possible par la proximité du quartier à équiper. En l'occurrence, il s'agit d'une partie du quartier du Grand-Estressin, situé tout à côté, à quelques centaines de mètres et non à des kilomètres. Cela aurait compliqué techniquement l'opération qui du coup aurait été moins viable économiquement.

Jusqu'ici, le chauffage, c'est 100% au gaz. Là, la promesse est de réduire les rejets de CO2. "La première énergie qui sera utilisée, ce sera de l'énergie de récupération, de l'énergie verte. Aucun rejet de CO2 pour cette chaleur-là. En complément, quand il y aura des pointes, des appels de puissance, on fera appel au gaz. Il y a 60% d'énergie fatale et 40% d'énergie au gaz naturel", détaille Charles Uthéza, directeur des grands projets chez Engie. L'entreprise s'est engagée à ce que le prix soit légèrement moins cher que ce qui se fait actuellement.

Ce contrat est établi pour une durée de 15 ans. L'usine Yoplait doit bénéficier de cette énergie quand le système de chauffage des logements sera en pause, en gros de mai à octobre. Une démarche logique pour Yoplait qui depuis 4 ans, grâce à différentes actions, a diminué de 21% sa consommation énergétique.

Ce projet représente plusieurs années de travail, d'études et c'est un investissement d'un peu plus d'1 million d'euros pour Engie (dont près de 400.000€ financés par un programme de l'Ademe). Yoplait, pour sa part, engage 100.000€.