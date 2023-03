A Vieux-Boucau, la mairie cherche de bonnes âmes pour s'occuper du jardin partagé

Le jardin partagé de Vieux-Boucau n'est plus vraiment partagé. Créé en 2017 et géré par une association, celle-ci a officiellement annoncé qu'elle arrêtait en septembre dernier. Depuis, rien. Personne ne l'a de nouveau investi. Ces derniers jours, la municipalité a donc posté un appel sur sa page Facebook. On peut y lire : "Appel à volontaires". Elle cherche de bonnes âmes, prêtes à donner un peu de leur temps pour cultiver les quelques parcelles disponibles, et en profiter.

Gérer parfois les galères

C'est tout le concept des jardins partagés. Cultiver à plusieurs, pour récolter ensuite les fruits (et légumes) de son dur labeur. Alors oui, bien sûr, il y a toujours des tâches plus chronophages, moins agréables : "désherber etc", relate l'élue chargée de la vie locale, Marylise Laisney, qui en attendant suit le dossier. Jardiner, c'est un métier. Je n'ai moi-même pas de compétences dans le domaine. Je serais très heureuse qu'une association reprenne le flambeau". L'association a aussi fait face à une invasion de rats-taupes, des bêtes pas très jolies et qui causent des dégâts : "Ils ont légèrement saccagé les récoltes et fait baisser le moral des troupes" avoue-t-elle.

Des fruits et légumes gratuits, de saison

Des troupes aussi pas assez nombreuses se souvient Marylise Laisney : "L'association s'y est un peu épuisée. Il n'y avait pas suffisamment de personnes pour venir travailler les parcelles". D'après elle, une dizaine de personnes seraient nécessaires au bon fonctionnement, toutes se relaieraient et pourraient profiter des cultures. "Le jardin avait de très belles tomates, des salades, il y a aussi eu des courges, tout dépend bien sûr de la saison" veut vanter l'élue.

Elle l'avoue, il y aura des regrets si jamais le jardin ne trouve pas de "repreneurs". "Mais bon, si cela ne se fait pas, c'est qu'il n'y a personne pour le faire. Nous, mairie, on ne peut pas s'en occuper. Pour discuter avec des gens qui sont sur d'autres jardins partagés dans d'autres communes, il y a des hauts et des bas. Je reste confiante". La municipalité s'est laissée un an, faute de quoi les parcelles seront transformées en jardins familiaux, individuels. Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer un mail à la mairie, avec vos coordonnées.