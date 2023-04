À Villedieu-sur-Indre, beaucoup d'espérance après l'annonce du plan Eau

À Villedieu-sur-Indre, on attend beaucoup du plan Eau présenté par le gouvernement.

"Les annonces d'Emmanuel Macron tombent du ciel !" C'est un maire enthousiaste qui présente mardi 4 mars son plan pour réduire la consommation d'eau à Villedieu-sur-Indre. Xavier Elbaz assure vouloir faire "plus vite et plus fort" après les annonces du président de la République jeudi dernier, au lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes).

ⓘ Publicité

Premier objectif pour l'édile : réduire de 20 % la consommation d'eau de la Ville d'ici fin 2024. Trois actions sont déjà programmées cette année. La mairie va installer des récupérateurs d'eau de pluie sur le toit du gymnase et du centre technique municipal.

Elle va aussi installer des mousseurs sur les robinets dans les écoles, à la mairie. "Ça divise par deux le débit d'eau sans que ça se voit quand on se lave les mains", détaille Xavier Elbaz. Enfin, les arbres et les fleurs qui seront plantées seront désormais toutes des essences peu consommatrices d'eau.

Arroser le golf avec les eaux usées

C'est surtout à propos de la réutilisation des eaux usées traitées que le maire s'enthousiasme. En 2008, lors de la construction de la station d'épuration, des tuyaux sont tirés jusqu'au parcours de golf. L'objectif ? Utiliser les eaux usées traitées pour arroser le parcours de 18 trous et arrêter de pomper l'eau dans la nappe phréatique de la Trégonce.

Quinze ans plus tard, le projet n'a toujours pas vu le jour. "On a nous demandé étude sur étude sur étude. On commence à voir la fin du tunnel, mais il y a un soucis" estime Xavier Elbaz. "Aujourd'hui, l'eau retraitée de la station est jetée dans l'Indre. Elle est d'assez bonne qualité pour retourner dans la nature, mais pas pour arroser un golf."

L'édile regrette des contrôles trop drastiques et espère que le plan Eau fera lever quelques verrous. Emmanuel Macron souhaite que 10 % des eaux usées soit réutilisées d'ici 2030. Alors Xavier Elbaz lui a écrit avec les autres propriétaires du golf* pour exposer la situation et espère qu'il sera retenu dans la liste des 1.000 projets qui seront accompagnés. Il faudrait débourser aujourd'hui 800.000 euros pour construire un bassin de rétention et arroser le green du golf.

*Le Département de l'Indre, Châteauroux Métropole, la CCI de l'Indre et Villedieu-sur-Indre sont propriétaires du golf.