EN IMAGES : A Villers-le-Lac, les bassins du Doubs attendent la pluie

Comme en 2018, les bassins du Doubs et le lac de Chaillexon à Villers-le-Lac sont quasiment à sec en cette fin d'été 2020. Une sécheresse qui transforme le paysage, et la situation continue à s'aggraver.

A Villers-le-Lac dans le Haut-Doubs, le Doubs a quasiment disparu, comme lors de l'été 2018. Habituellement, la rivière prend ses aises et forme un large plan d'eau, appelé lac des Brenets côté suisse et lac de Chaillexon côté français, puis elle serpente dans les bassins du Doubs jusqu'au Saut du Doubs, haut-lieu touristique. Cette année, la rivière n'est plus qu'un petit ruisseau.

Une situation qui ne fait que s'aggraver

La Franche Comté en situation de crise pour la sécheresse, les quatre départements sont en alerte maximale. Il a fait chaud et sec tout l'été, mais le mois de septembre n'a pas amené pour l'instant de pluies significative, la situation ne fait donc que s'aggraver, à Villers le Lac comme ailleurs dans la région.

Le lac de Chaillexon à sec © Radio France - Alain Gastal

Comme en 2018, le Doubs n'est plus par endroits qu'un mince filet d'eau, et dans le fond de la rivière la végétation a repris ses droits, les bateaux de plaisance sont posés au milieu dans des scènes assez surréalistes. Ce 17 septembre, l'eau n'est toujours pas revenue, ce qui commence à inquiéter les habitants du secteur, notamment les pêcheurs. "Normalement en septembre-octobre on commence à avoir les premières pluies d'automne" observe Benjamin Munier, le président de l'association des pêcheurs de Villers-le-Lac, "la plus grosse inquiétude c'est que l'eau ne revienne pas avant l'hiver".

L'herbe pousse dans le cours de la rivière © Radio France - Alain Gastal

Vers un paysage du Haut-Doubs comme celui du causse du Larzac?

Pour l'hydrogéologue Pascal Reylé, si de telles sécheresses devenaient la norme, le cours supérieur du Doubs pourrait à long terme devenir une vallée sèche, et les conséquences toucheraient les paysage du Haut-Doubs dans leur globalité: "les à-secs pourraient induire des dégradations de l'alimentation en eau des forêts", explique-t-il, "on va peut-être se retrouver, à l'échelle des 300 ans, avec un causse buissonnant comme celui du Larzac".

Les bassins du Doubs à la mi septembre, quelques centaines de mètres avant le saut du Doubs © Radio France - Alain Gastal

En 2018, l'eau n'était revenue que début décembre, à Villers-le-Lac, le Doubs en crue était monté de quasiment 8 m d'un coup ou presque, et tous les petits bateaux posés sur l'herbe avaient du être ré-amarrés à la hâte.