À Villes-sur-Auzon, on défend la biodiversité et "on s'inquiète pour les futures générations"

France Bleu Vaucluse fait campagne jusqu'au premier tour de la présidentielle. Chaque lundi, nous nous intéressons à une thématique, dans une commune du département. Pour ce troisième épisode, direction Villes sur Auzon, au sud du Ventoux, pour parler de défense de l'environnement et plus précisément de biodiversité. En 2019, Villes sur Auzon, 1.300 habitants, a été élue "capitale régionale de la biodiversité" grâce à ses nombreuses initiatives pour protéger la faune et la flore.

Inquiétude pour l'avenir

Il y a par exemple l'extinction de l'éclairage public la nuit, qui, entre autre, protège les populations d'insectes et de hiboux. Il y a aussi le cimetière jardin, qui interdit l'usage de pesticides et laisse pousser l'herbe dans les allées. La mairie a également créé un parcours d'escalade il y a un an, imaginé pour perturber le moins possible la vingtaine d'espèces de chauve-souris présente dans le secteur. Sans oublier les jardins familiaux et les jardins partagés, au cœur du village.

Le Ventoux, vu de Villes-sur-Auzon - Mairie de Villes-sur-Auzon

Le maire, Fréderic Rouet est aux manettes depuis 2008. Il a toujours vécu à Villes-sur-Auzon, au pied du Ventoux, cernée par les vignes, sur la route de Sault. Il est convaincu que la défense de la biodiversité parle à tout le monde : "Je préfère parler de biodiversité et non pas d'écologie. La première concerne tout le monde, la deuxième relève trop de la politique. L'écologie c'est clivant, contrairement à la biodiversité. Mais tout le monde veut préserver la nature. Tout le monde veut que les générations futures puissent en profiter."

"On dirait que les politiques se fichent de la nature, Thérèse, une habitante de Villes-sur-Auzon"

Au-delà de la municipalité, les habitants de Villes-sur-Auzon semblent plutôt sensibles à la préservation de la biodiversité. Thérèse, Nicole et leurs amis en profitent deux fois par semaine, lors de balades dans le village. "J'adore les nuées d'étourneaux. C'est magnifique. Mais je suis très inquiète de ce qu'on va laisser aux prochains, raconte Thérèse. On dirait que les politiques s'en fichent. Il faut arrêter par exemple d'utiliser des produits toxiques et mortels !"

La fontaine de Villes-sur-Auzon - Mairie de Villes-sur-Auzon

Le premier adjoint, Jean-Marie Torelli s'est installé là il y a vingt ans. Il devait être de passage, il n'est jamais parti. Très soucieux de défendre l'environnement, il a organisé il y a quelques jours un ramassage des déchets dans la commune. "Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on a trouvé. Du plastique, des pneus, du verre... ça fera toujours ça de moins dans la nature", raconte-t-il.

Lui aussi s'inquiète pour les générations futures. "Il y a urgence !J'espère que notre jeunesse l'a compris". C'est d'ailleurs à cette jeunesse que s'adresse le prochain projet de la mairie : désartificialiser la cour de l'école. Fini le béton, beaucoup trop chaud en été. Il sera remplacé par des copeaux et des végétaux.