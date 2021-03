PHOTOS - À Violès, l'abattage des platanes attriste élus et habitants

Dix-huit platanes de la commune de Violès (Vaucluse) ont dû être abattus cette semaine, à cause du chancre coloré, ce champignon dévastateur. Un crève-coeur pour la maire, qui n'avait pas d'autre choix et pour les habitants, navrés de voir disparaître ces arbres, symboliques de la Provence.

À Violès (Vaucluse), le chancre coloré a eu raison de six platanes. Mais comme ce champignon est très contagieux, la mairie a dû abattre 12 autres arbres, à proximité. Dix-huit platanes, si typiques des villages provençaux, ont ainsi disparu du paysage de la commune. Certains étaient bicentenaires, tous apportaient un peu de fraîcheur en plein été. Pour la maire, c'est un crève-cœur mais l'élue n'avait pas d'autre solution.

"C'est plus que de la tristesse, on est dégoûtés. C'est un massacre". Marie-Josée Aunave, maire de Violès

"Ces platanes, c'est la Provence. Dans toutes nos communes, il y a des places avec ces platanes. Quand on ressort nos vieilles cartes postales, on voit que c'était très beau. Mais les abattre est une obligation, je fais mon travail d'élue, pour éviter la propagation du champignon", raconte Marie-Josée Aunave. Après l'abattage, il faudra d'abord retirer les racines. Mais dès le printemps prochain, la maire prévoit de planter d'autres arbres. "Pas des platanes bien sûr, peut-être des micocouliers. Mais j'ai 60 ans, je ne les verrai jamais aussi gros que ceux-là. C'est douloureux".

Compréhension de la part des habitants

Il reste plus de 130 platanes à Violès mais le mal est fait pour le premier adjoint. "Je suis né à Violès, raconte Jackie Menu, je les ai toujours connus. Le cours Rigaud est complètement dénaturé". Les habitants eux, comprennent la décision de la municipalité mais regrettent déjà leurs arbres. "Il y avait des oiseaux, plein de vie et d'un seul coup, il n'y a plus rien", raconte cette riveraine. "C'est bien dommage, ça mettra une ou deux générations avant qu'on retrouve cette ambiance. Et puis c'est le symbole de la Provence, la nationale 7 avec ses platanes, l'ombre l'été", ajoute ce promeneur.

Les platanes devant l'école élémentaire de Violès ont du être abattus © Radio France - Camille Labrousse

Après l'abattage, la mairie de Violès doit prévoir de déraciner les arbres © Radio France - Camille Labrousse