A vous de participer : Avez-vous vu des requins pèlerins en sud Finistère ?

Le requin pèlerin est tout simplement le deuxième plus grand poisson au monde derrière le requin baleine, jusqu'à 12 mètres pour quatre tonnes, et on en trouve au large de la Bretagne. Ce mangeur de plancton notamment peut filtrer toutes les heures jusqu'à 300.000 litres d'eau. Pour beaucoup d'autres choses, c'est encore l'inconnue.

Ce requin n'est pas pour la France une espèce protégée, mais figure sur la liste des espèces menacées de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

Téléphone direct en cas d'observation

L'APECS, l'Association pour l'étude et la conservation des sélaciens, cherche à mieux comprendre comment et où il se reproduit par exemple. Pour cela, elle équipe des requins de balises, pour mieux connaître leurs déplacements dans le cadre du programme de suivi Pelargos. Elle se trouve pour le moment en sud-Finistère, dans le secteur des Glénan, entre la pointe de Trévignon et la pointe de Penmarc'h.

Si vous voyez un requin pèlerin dans le secteur, l'association vous demande de la contacter immédiatement au 06 77 59 69 83.

La Bretagne et la pêche au requin pèlerin

Et l'association n'est pas là par hasard. C'est qu'il y a quelques dizaines d'années, le gros poisson était bien connu sur les côtes sud de la Bretagne. "Une pêcherie artisanale a débuté en 1942, pendant la guerre quand les matières premières manquaient. Le requin pèlerin est alors devenu la base de toute une économie de subsistance. L’huile extraite de son foie servait à confectionner des lampes de fortune ou du savon en la mélangeant à de la soude caustique. Elle était également utilisée pour la friture malgré la fumée noire qu’elle répandait et son odeur nauséabonde. La chair était parfois consommée et les déchets servaient d’engrais pour les terres agricoles. Après la guerre, cette pêche est devenue un complément de revenu saisonnier pour les pêcheurs de Bretagne Sud et s’est poursuivie jusqu’au début des années 1960. Les captures servaient alors à alimenter une usine de fabrication de farine de poisson pour l’alimentation animale."

Changement de braquet en 1957 avec "le début d’une pêcherie un peu plus industrielle. Deux bateaux concarnois furent armés de canons lance-harpons pour pratiquer la pêche au requin pèlerin. Une centaine de requins pouvaient alors être pêchés par saison. Ces navires ont prolongé l’exploitation commerciale du requin pèlerin dans la région durant une trentaine d’années, le dernier harponnage en Bretagne datant de mai 1990 alors que le nombre de requins pèlerins capturés par saison avait été divisé par 10."