A Zoodyssée, dans la forêt de Chizé, l'ours Dominique est mort à l'âge de 27 ans

"Triste nouvelle" a déclaré Guillaume Romano, le directeur du parc animalier des deux Sèvres Zoodysée, à l'annonce de la mort de Dominique à l'âge de 27 ans. L'ours brun mâle était depuis 2019 le compagnon de Kiwi, l'ourse du film de Jean-Jacques Annaud. D'après le communiqué publié par le parc : "l'autopsie a révélé que l’animal a été emporté par une péritonite et une hémorragie interne en raison de la présence d’une tumeur au niveau des intestins". Le plantigrade est mort fin février, pendant sa période d'hivernation.

Dominique sera naturalisé et confié au Muséum de Bordeaux

La période d’hivernation a rendu indétectables les signes annonciateurs d’une telle pathologie. “Cependant l’ours était malheureusement condamné. La tumeur était inopérable et comprimait son système digestif. Il n'aurait pas non plus été possible de la diagnostiquer sans l'avoir endormi, une anesthésie risquée étant donné l’âge de Dominique”, ajoute Guillaume Romano. Pour mémoire, l’espérance d’un ours brun en captivité se situe dans une fourchette d’âge de 25 à 30 ans. L'animal sera naturalisé et servira de support pédagogique pour les enfants et le grand public au Muséum de Bordeaux.

“Nous travaillons aujourd’hui à _trouver 2 oursonnes pour cohabiter avec Kiwi_, l’ourse trentenaire arrivée, elle aussi, en juillet 2019 en Odyssée montagne. Nous choisirons deux jeunes femelles afin de garantir des conditions de cohabitation idéales pour les trois individus”, conclut Guillaume Romano.