A69 Toulouse-Castres et usine à goudron de Gragnague : "Ca va être un combat commun"

Ce n'est pas "No Macadam" que l'on voit affiché en grosses lettres mais des slogans qui y ressemblent : "Pas de goudron dans nos poumons", "On veut respirer pas tousser". Voilà les pancartes brandies par des habitants de Gragnague, de Castelmaurou ou Verfeil (au nord de Toulouse) devant le site Eurovia, filiale de Vinci, à Granague. Ce lundi 24 avril, ils étaient une trentaine d'adultes et une vingtaine d'enfants réunis pour un "apéro manif".

Le collectif opposé à l'A69 les alerte

Ces Toulousains, qui viennent de monter l'association "Nature et vie sur les coteaux" s'opposent à l'implantation d'une usine qui doit produire du goudron pour rénover une portion de l'A68 entre Toulouse et Albi. Située à côté d'un centre équestre, elle est aussi à environ 400 mètres à vol d'oiseau de l'école de Gragnague et à 1 km du tout nouveau lycée Simone de Beauvoir. Les riverains dénoncent risques sanitaires et environnementaux, notamment des pollutions aux particules fines, risques de cancer, de stérilité (lire notre article précédent) . Certains craignent même des explosions.

Et s'ils se mobilisent, c'est grâce à La Voie est libre, collectif tarnais historique contre l'A69, qui a alerté les riverains au début de l'enquête publique. "C'est eux qui nous ont donné l'info sur facebook", assure Marie.

"La philosophie est la même", pas l'urgence (?)

Les habitants de Gragnague étaient ce lundi bien moins nombreux et sans doute moins organisés que les manifestants opposés à l'A69, malgré les bières et la nappe sur la table de pic-nic. "On renvoie une image peut être moins militante, mais on se construit et on n'est pas si différents, avec un côté familial et convivial", sourit Mylène appuyée sur sa poussette. Leur combat leur semble cependant plus urgent. "L'A69 est un combat de longue haleine, nous a une urgence, une immédiateté. Mais dans tous les cas la philosophie est la même c'est l'environnement et la défense de la santé. Que ce soit une usine ici ou une autoroute, on a tous quelque chose à y perdre je crois", détaille Marie.

Peu de manifestants rencontrés ce lundi par France Bleu Occitanie étaient à Saïx pour la mobilisation contre l'A69 Toulouse-Castres. Didier Cujives, maire de Paulhac et conseiller départemental du canton de Pechbonnieu (mobilisé comme Diane Esquerre, la maire de Castelamaurou, avec son écharpe) lui était mobilisé samedi dans le Tarn et il nuance : "Ce sont deux dossiers différents parce qu'aujourd'hui il y a une dangerosité immédiate avec une usine sous le nez des enfants, des lycéens, des habitants."

Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie (qui n'était pas présente ce lundi) a elle écrit à Eurovia pour demander d'étudier de nouvelles options concernant la localisation du projet.

Une usine qui servira à produire du goudron pour l'A69 ?

Par ailleurs, ce qui rapproche les anti A69 et les anti usine, c'est aussi tout simplement la route elle-même ! Ainsi, l'A680 doit être élargie en 2x2 voies (actuellement 2x1) entre Castelmaurou et Verfeil sur 9km (projet d'ASF), pour la raccorder à l'A69 qui relie Verfeil à Castres (projet d'Atosca), avec un échangeur à Verfeil. Or les opposants craignent que le site de production de goudron, qui doit servir à rénover d'abord l'A68, soit ensuite utilisé pour l'A680. Si l'usine ne voit pas le jour, cela veut dire que l'autoroute ne serait pas réellement complète, elle n'irait que jusqu'à Verfeil. De là à rêver que les anti A69 rejoignent les Gragnaguais ? "Ca va être un combat commun. Ils vont savoir que cette usine peut servir, comme celle de Puylaurens, à l'A69 !", veut croire Pierre-Laurent. Vinci de son côté assure que l'usine sera démontée après environ quatre mois de travaux et qu'elle ne servira pas pour l'A680 (France Bleu Occitanie est en attente d'une interview ce mardi avec un responsable de Vinci, ndlr).

Vers un recours au tribunal ?

Les opposants de l'usine à goudron envisagent de déposer un recours contentieux directement devant le tribunal administratif si le Préfet signe l'arrêté autorisation la production sur ce site - ce qui n'est toujours pas fait alors que l'enquête publique s'est terminée le 20 mars. Ils organisent une prochaine réunion publique d'information le 23 mai prochain.