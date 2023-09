A69 : les opposants occupent une dizaine d'arbres vers Saïx et entament une grève de la faim

Le militant opposé au projet d'autoroute A69, entre Toulouse et Castres, Thomas Brail a entamé une grève de la faim. Lui et une quinzaine d'autres "grimpeurs" sont perchés dans des arbres entre Saïx et Saint-Germain des Près dans le Tarn pour empêcher leur abattage.