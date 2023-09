A69 : "S'il faut donner sa vie, ça vaut le coup", explique un opposant en grève de la faim dans le Tarn

Pour protester contre le chantier de l'A69, plusieurs militant ont décidé de d'entamer une grève de la faim. Thomas Brail, le fondateur du groupe national de surveillance des arbres est le plus médiatisé. Mais ils sont huit à demander l'arrêt du chantier au péril de leur vie.

"J'ai perdu entre 6 et 7 kilos"

Depuis le 10 septembre, Réva est en grève de la faim. Perché en haut d'un platane à coté Saint-Germain-des-Prés (Tarn), ce Francilien est déterminé à arrêter le chantier de l'autoroute. "J'ai toujours été un amoureux de la nature. Depuis mon plus jeune âge, je grimpe dans les arbres. Aujourd'hui, j'ai mis ma vie personnelle et professionnelle entre parenthèses pour être ici", raconte l'homme au look de surfeur. "Aujourd'hui, tout le reste passe au second plan. On y est à 100 %. On ne mange pas, on prend de l'eau, parfois avec du bouillon, mais pas de repas solide. On le fait avec une grande détermination, même si nos ressources s'amenuisent."

Depuis le 10 septembre, Réva est en grève de la faim à proximité de la future A69 © Radio France - Nina Valette

Un combat très peu médiatisé

Dans son arbre, Réva s'occupe en organisant la mobilisation. Pourtant, le chef d'entreprise dans l'élagage est très surpris de la faible médiatisation du combat. "Nous nous disons : 'C'est incroyable, cela fait plus de 10 jours que nous ne mangeons rien, et personne ne s'intéresse à nous. On voit des articles sur la tarte aux pommes d'un grand chef, mais il y a huit vies en jeu ici, et très peu de médias en parlent", s'agace le militant.

Marion réside habituellement à 15 kilomètres de la future autoroute. Depuis 11 jours, cette agricultrice est également en grève de la faim. "C'est vrai qu'on est très peu entendu. Vous êtes le premier média à venir depuis le début de la grève de la faim. Ce n'est pas un choix facile d'être en grève de la faim. On le fait pour une raison très forte. Mes enfants me soutiennent, ma mère est très inquiète. Je ne suis pas la candidate idéale pour une telle action puisque je ne pèse pas plus de 50 kilos à la base… Je savais que ça serait difficile", explique la mère de famille.

Un combat qui n'a pas vraiment d'écho, pourtant Réva semble déterminé. "S'il faut donner sa vie pour un réveil réel, ça vaut le coup. Nous sommes déterminés, et nos vies sont entre les mains de ces politiciens qui ont le pouvoir de nous sortir de cette situation."