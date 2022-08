Sécheresse et grêle privent les abeilles de nourriture, le sirop devient la solution pour les nourrir à Chaux

La sécheresse affame les abeilles du Nord-Franche-Comté qui n'ont plus de quoi butiner. Résultat, elles entament leurs réserves pour passer l'été. Alors à Chaux, on les nourrit au sirop pour les aider à tenir la saison et à ne pas gaspiller leurs provisions hivernales.