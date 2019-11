Abeilles domestiques : il faut limiter le nombre de ruches en ville

Moselle, France

C'est très à la mode en ce moment : des particuliers et des entreprises installent des ruches sur leurs toits et leurs terrasses en ville, pour fabriquer du miel tout en contribuant à l'écologie. Mais le revers de la médaille, c'est que ces abeilles domestiques - ou mellifères, qui produisent du miel, gênent leurs cousines sauvages en consommant toute la nourriture disponible. A tel point que certaines villes, dont Metz en 2015, ont décidé d'interdire l'installation de nouvelles ruches.

Les ruches en ville : "une bonne chose... mais pas trop"

"On imaginait que mettre des ruches dans les zones urbaines était une bonne chose, et c'est une bonne chose, mais pas trop, explique René Darbois, adjoint au maire de Metz. Tout simplement parce que les abeilles domestiques rivalisent avec les abeilles sauvages. Voilà pourquoi on a mis la pédale un peu plus douce." Il y en a 12 dans les espaces verts, pas une de plus.

Les centres urbains, "derniers refuges" des abeilles

La ville représente, à la fois pour les abeilles domestiques et les abeilles sauvages, une sorte de "dernier refuge", explique Julien Frizon, apiculteur à Yutz. "A la campagne, l'agriculture intensive, les pesticides, la monoculture, représentent de grands dangers pour les abeilles. A la ville, il y a l'arrosage de la municipalité, les particuliers qui plantent toutes sortes d'espèces végétales - on retrouve du miel de palmier !, on a en plus une floraison beaucoup plus intéressante, au moins de mars à novembre. L'abeille trouve des ressources en pollen et en nectar toute l'année."

En cas de disette, personne pour nourrir l'abeille sauvage

Mais l'abeille domestique et sa cousine sauvage ne combattent pas à armes égales : "En tant qu'apiculteurs, si les ressources ne sont pas suffisantes, on a toujours la possibilité de nourrir nos abeilles. Personne, en revanche, ne pourra sauver du déclin l'abeille sauvage", rappelle Julien Frizon. Il faut donc simplement "être sensé." Dans le centre-ville de Yutz, par exemple, l'apiculteur n'a installé que quinze ruches : "J'aurais bien aimé en mettre 30, 40 ou 50, mais je suis sensible à l'écologie et à la nature et je ne veux pas rentrer en concurrence avec les insectes pollinisateurs."

Jusqu'à 40% de rendement en plus chez les producteurs de colza qui utilisent la pollinisation par les abeilles

Parallèlement, Julien Frizon a mis en place un partenariat avec des agriculteurs "sur la pollinisation des céréales, en l'occurrence du colza. On a trouvé jusqu'à 40% de rendement en plus chez les céréaliers qui utilisent les abeilles et qui n'utilisent en revanche plus de pesticides."