Accident de chasse mortel dans le Lot : les amies de Morgan Keane auditionnées au Sénat

Ce mardi, deux amies d'enfance de Morgan Keane, le jeune Lotois tué dans un accident de chasse il y a un an, ont été auditionnées par le Sénat. Elle sont les auteures d'une pétition réclamant une réglementation plus stricte de la chasse qui a recueilli plus de 120.000 signatures.

Mila Sanchez est l'auteure de la pétition "Morts, violences et abus liés à la chasse : plus jamais ça !". Elle est aussi une amie proche de Morgan Keane, tué à 25 ans par une balle perdue à Calvignac (Lot) le 2 décembre 2020. La jeune femme était auditionnée avec Léa Jaillard une autre amie de la victime, ce mardi après-midi au Sénat par la mission conjointe de contrôle sur la sécurisation de la chasse, présidée par la sénatrice des Hautes-Pyrénées, Maryse Carrère.

Une pétition, une mission parlementaire, une première

C'est la première fois qu'une mission de ce type est créée suite à une pétition. Elle a été déposée le 10 septembre dernier, elle a dépassé le seuil des 100.000 signatures sur la plateforme e-petition du Sénat.

Deux amies de Morgan Kean, Mila Sanchez et Léa Jaillard, ont créé le collectif "Un jour, un chasseur", elles ont recueilli énormément de témoignages d'incidents de chasse. Elles réclament des jours sans chasse (mercredi et dimanche). Elles militent aussi pour des règles plus strictes concernant la sécurité, avec notamment des distances de protection autour des zones d'habitation qui soient égales à la portée maximale des armes, un taux maximal pour l'alcoolémie pour les chasseurs, ou encore un relèvement de l'âge pour avoir son permis de chasser, actuellement fixé à 16 ans.

"De partout en France, nous recevons en moyenne une vingtaine de témoignages chaque jour sur nos réseaux d'incidents de chasse, des impacts dans des murs, des promeneurs qui ont eu peur, etc."

Le collectif réclame aussi le contrôle des armes et le suivi des comportements à risque.

Des détails sur l'affaire

Mila Sanchez et Léa Jaillard, qui n'habitent plus le Lot aujourd'hui, ont aussi évoqué plus directement les circonstances de la mort de Morgan Keane, chez lui. Le jeune homme a été pris pour un sanglier par un chasseur, alors qu'il se trouvait dans un bois devant chez lui. Morgan Keane coupait du bois et portait un casque anti-bruit fluo.

Les deux amies ont aussi expliqué que Rowan Keane, le frère cadet de Morgan, qui a assisté à la scène n'a bénéficié d'aucun soutien psychologique et financier depuis.

L'homme suspecté d'être l'auteur du tir mortel à Calvignac le 2 décembre 2020, un homme de 32 ans qui avait décroché son permis de chasse six mois avant, devrait être jugé l'année prochaine.

La mission va encore travailler pendant plusieurs mois, une quarantaine d'auditions sont prévues dans les six prochains mois.