Accusée de gazer des pigeons, Tours explique tout mettre en oeuvre pour éloigner autrement ces oiseaux

La ville de Tours épinglée par des défenseurs des animaux. L'association PAZ a publié cette semaine un communiqué dans lequel elle dénonce le fait que la municipalité tue des pigeons en les gazant. "Utiliser le gaz carbonique est le moyen le plus rapide et le moins cruel", explique l'adjointe notamment chargée de la biodiversité et de la condition animale à Tours. Betsabée Hass reconnait que 1.500 pigeons ont été capturés et tués l'an dernier.

Il y aurait plusieurs dizaines de milliers de pigeons, à Tours. Dans certains quartiers, leur présence et surtout leurs fientes, sont un problème. La mairie de Tours réfléchit donc aux moyens d'éloigner ces oiseaux. Plusieurs pistes sont à l'étude. La municipalité a par exemple envisagé des graines contraceptives pour réduire la population de pigeons. Une idée vite abandonnée parce que d'autres oiseaux auraient pu les avaler.

Actuellement, les pigeons sont particulièrement nombreux au Sanitas et dans le quartier du Beffroi : "ils vont là où des gens les nourrissent et ensuite ils s'y installent durablement" explique Betsabée Hass*. "On demande aussi parfois aux habitants de boucher les endroits dans lesquels les pigeons peuvent s'infiltrer pour nicher*". Quand il y en a trop, des pièges sont installés. Les oiseaux attrapés sont gazés au gaz carbonique, ce qui leur assure une mort immédiate, mais évidemment, pour cette municipalité écologiste, "tuer les pigeons n'est pas une solution satisfaisante".

L'implantation de deux pigeonniers à 15.000 euros est donc à l'étude : un investissement qui vise à tenter d'installer les pigeons dans des espaces verts où leurs fientes serviraient d'engrais naturel au lieu de salir les voitures et les façades. "Les fientes sont un problème parce qu'elles tombent sur des voitures ou sur des bâtiments. Mais en soi, ce n'est pas un problème" souligne Betsabée Hass. "L'idée, c'est de se dire que les pigeons ont leur place dans la ville, qu'il faut qu'on trouve une place qui nous apporte un minimum d'inconfort, à eux et à nous. Les espaces verts sont idéaux puisque la fiente est un engrais naturel. La boucle serait bouclée et on pourrait se retrouver dans une situation assez idéale".

La municipalité s'intéresse aussi à un dispositif innovant pour faire fuir les pigeons de l'hyper-Centre : des coupelles à installer sur les corniches des maisons ou des immeubles. Valables cinq ans, elles contiennent un produit qui fait croire à l'oiseau qu'il y a le feu, ce qui l'éloigne du secteur protégé.