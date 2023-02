Action contre les panneaux publicitaire lumineux à Rouen : "La sobriété, c'est pour tout le monde"

Ils se battent contre les publicités lumineuses et les enseignes allumées la nuit. Ce samedi 18 février, une vingtaine de militants écologistes, venus de Greenpeace, Alternatiba ou encore Extinction rébellion, sont rassemblés à Rouen, et partout en France, pour une action de désobéissance civile.

Armés de colle, d'affiches et surtout des petites clés pour ouvrir les panneaux publicitaires, les militants se sont séparés en quatre groupes pour arpenter les rues de Rouen à la recherche des publicités et enseignes éclairées.

Très vite, l'un des groupes s'attaque à un premier panneau. "Un petit quart de tour avec la clé et on bascule la vitre, explique Balou, militant chez Extinction rébellion depuis un peu plus d'un an. Maintenant on a accès d'une part à l'affiche et puis on peut aussi éteindre l'interrupteur."

En plus d'éteindre les panneaux, les militants remplacent les affiches publicitaires par leurs propres affiches. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Montrer l'exemple

"On fait le contraire de ce qu'on nous demande de faire, regrette Gaëtan, militant chez Greenpeace. Laisser des panneaux lumineux allumés pour vendre des produits qui sont par ailleurs polluant, ça nous semble aberrant en pleine crise énergétique." "La sobriété énergétique, c'est pour tout le monde, insiste également Jérémie, qui participe à sa toute première action de désobéissance civile. C'est pas que les particuliers qui doivent le faire, je pense qu'il y a quelques exemples à montrer ailleurs, et notamment dans les entreprises.

Sensibiliser la population

"On voudrait que le gouvernement s'empare du sujet et fasse qu'on arrête d'avoir des panneaux allumés toutes les nuits dans nos villes, indique Gaëtan. Au niveau de la législation, il y a des obligations d'extinctions à partir de 1h du matin. On aimerait que ce soit plus tôt mais on aimerait surtout que ce soit appliqué partout car ce n'est pas le cas."

Ce que déplore les associations, c'est l'augmentation du nombre de ces panneaux. Selon elles, on dénombrait en 2019, 55000 écrans publicitaires contre, 40000 en 2017. Pour faire changer les choses, les militants misent aussi sur la pédagogie. "On essaye de sensibiliser le public grâce à ce genre d'actions, raconte Gaëtan. On passe devant ces panneaux et on ne fait même plus attention que ça consomme de l'énergie." Il conclut: "Je pense que si le public est sensibilisé, c'est par le public que les choses pourront changer."