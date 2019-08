À l'adolescence, les humains et les macaques ont les mêmes émotions extrêmes

Votre ado pique des crises pour un rien. Ses émotions sont excessives et il passe sans arrêt du fou rire aux sanglots. Et un mot : il est impulsif. Donc épuisant et difficile à suivre. Une étude scientifique américaine a permis de savoir pourquoi. Et c'est grâce aux macaques.

Les ados, humains comme macaques, cherchent les sensations fortes. D'où les abus de drogue et d'alcool entre 15 et 20 ans.

Tout ado a des émotions et des réactions sans nuances. Tout est trop génial ou trop nul. Résultat, il passe du rire aux larmes en un clin d’œil. Et aussi il recherche sans cesse des sensations fortes. Grâce à la science et à une étude américaine maintenant on sait pourquoi. Et ce sont des macaques, eux aussi ados, qui ont permis de résoudre ce grand mystère de la vie.

Quel est le rapport entre les ados macaques et nos ados ?

Le rapport c'est qu'à part les baskets et l'acné, nos jeunes et les jeunes singes sont pareils. Leurs émotions sont en mode montagnes russes. Et ils sont sensibles comme des cocottes minutes. La faute au manque de maturité du système inhibiteur de leur cerveau. C'est à dire ces petits neurones qui, comme Jiminy Cricket, nous empêchent d'agir ou de réagir uniquement sous le coup de nos envies ou de nos coups de sang.

Un problème d'immaturité du cerveau

Mais chez les ados humains et macaques le système n'est pas encore assez mûr pour bien bloquer cette mousson d'excès. Et pareil pour le système de transmission des ordres au système nerveux. Comme en plus, toutes les parties du cerveau ne mûrissent pas au même rythme. C'est le cerveau émotionnel et pas rationnel qui est le patron.

Et pour le démontrer, des scientifiques américains ont soumis les jeunes singes et les jeunes humains aux mêmes tests. Devant une image qui les font réagir, les deux sont incapables d'empêcher le mouvement réflexe de leurs yeux. Les images prises par IRM (imagerie par résonance magnétique) montrent aussi quelles zones du cerveau expliquent ce phénomène.

Mais consolation, tout ça ce n'est pas juste pour pourrir les parents.

Si l'évolution a gardé cette immaturité, c'est pour pousser les ados à faire de nouvelles expériences. Car c'est essentiel pour avoir un jour un bon cerveau bien fait. Et être enfin, un adulte !