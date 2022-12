Aéroport de Lille : la justice rejette les actions des opposants

Deux batailles perdues, coup sur coup, pour les opposants à l'agrandissement de l'aéroport de Lille. Le tribunal administratif de Lille a rejeté dans son ordonnance rendue ce lundi 5 décembre le recours déposé par 3 associations (Nord Nature Environnement, NADA - Non à l'agrandissement de l'aéroport et France Nature Environnement Hauts-de-France) : celles-ci réclamaient l'annulation de l'autorisation environnementale sur ce projet délivrée le 6 juillet dernier par le préfet du Nord. Les avocats de ces associations estimaient que ce projet n'avait pas inclus d'étude d'impact suffisante concernant les nuisances aériennes et qu'un forage lié à de la géothermie pour chauffer la future aérogare menaçait la ressource en eau.

Pas de doute sérieux du juge

Le juge des référés a estimé qu'en l'état du dossier, "aucun de ces arguments n'était de nature à faire naître un doute sérieux quand à la légalité de l'arrêté du préfet du Nord". Ce même juge, dans une deuxième ordonnance, a également enjoint les maires de Fretin et Lesquin, communes sur lesquelles est construit l'aéroport, d'instruire une nouvelle demande de permis de construire de l'aéroport et d'y répondre dans un délai d'un mois. A l'audience, les avocats des élus avaient invoqué des manques dans l'étude environnementale lié aux travaux de parking du futur aéroport agrandi.