Aéroport de Nantes : 14 riverains font valoir leur droit de délaissement auprès de l'État

Racheter un logement situé trop près de l'aéroport Nantes-Atlantique pour permettre à une famille de trouver une autre propriété. C'est ce que vient de faire l'État français à Bouguenais (Loire-Atlantique). Un foyer se retrouvait en effet trop incommodé au quotidien par les nuisances sonores des avions. La famille en question est la première à faire valoir son droit de délaissement, puisque la maison est située à 300 mètres des pistes de l'aéroport.

Les avions, ils sont très bruyants, même quand on est dans la maison, et encore plus quand on ouvre les fenêtres, notamment l'été. Si on a une fenêtre ouverte et que l'on est en train de discuter, on est obligés de s'arrêter de parler pour pouvoir s'entendre. Et dans le jardin, c'est encore pire" - le couple de riverains ayant fait valoir son droit de délaissement à Bouguenais.

Avec leur droit de délaissement, les propriétaires du bien ont donc pu retrouver un nouveau logement dans un autre secteur, toujours dans la périphérie de Nantes. "Il faut être honnête, sans ce droit, pas sûr qu'on aurait vendu notre maison aussi vite et à un tarif qui nous convienne", admet le couple. Les nuisances sonores quotidiennes des avions, qui passent juste au-dessus de la propriété, risquaient de faire sérieusement revoir à la baisse le prix de vente de leur bien.

14 dossiers à l'étude

Depuis avril 2021 et la parution d'un décret gouvernemental, à Bouguenais et Saint-Aignan-Grandlieu, une cinquantaine de logements situés dans la zone de nuisances de l'aéroport Nantes-Atlantique sont concernés par ce droit de délaissement. Et selon la préfecture de Loire-Atlantique, 14 d'entre eux ont déjà déposé un dossier pour faire valoir leurs droits. Une situation unique à l'heure actuelle en France.

Un dispositif d'insonorisation

Didier Martin, le préfet de Loire-Atlantique l'assure, "le premier ministre Jean Castex avait rajouté six millions d'euros pour tous les dispositifs d'aide" adressés aux propriétaires les plus touchés par les nuisances sonores de l'aéroport. Une centaine de foyers, à Bouguenais, Saint-Aignan-Grandlieu et à Rezé peuvent d'ailleurs prétendre à des aides pour insonoriser leur habitation.

Quant aux logements rachetés par l'État, plusieurs solutions se présentent une fois les anciens propriétaires partis. Les bâtiments peuvent être rachetés à leur tour par des particuliers ou des entreprises dans un but économique, ou encore par les communes pour d'autres projets d'utilité publique. Sandra Impériale, la maire de Bouguenais, se veut pourtant très claire, la municipalité n'aura pas les moyens de racheter tous ces biens. Dans ce cas, si aucun repreneur sérieux ne se manifeste, les services de l'État pourront aussi ordonner la destruction de l'habitat.