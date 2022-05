Aéroport de Valence-Chabeuil, bientôt la fin du bruit pour les riverains ?

La première charte de réduction des nuisances environnementales de l'aéroport de Valence-Chabeuil vient d'être signée avec les riverains, les militaires du GAMSTAT et des entreprises utilisatrices de la piste. Objectif numéro un : réduire le bruit et la pollution.

La charte de réduction des nuisances prévoit 6 mois de réunions entre les riverains et les différents usagers de l'aéroport pour aboutir à des mesures concrètes de réduction du bruit et de la pollution.

Cette charte de réduction des nuisances environnementales ne prévoit rien de très précis pour l'instant mis à part un calendrier de réunions sur six mois afin que les uns et les autres puissent se parler. Et c'est déjà bien car les riverains le demandaient depuis prés de dix ans. Alors Olivier Fratangeli, l'un des responsable du collectif de riverains, y voit un premier pas encourageant : "On va avoir encore beaucoup de travail pour vraiment leur soumettre les nuisances, pour qu'ils comprennent. Nous aussi d'ailleurs il faut qu'on puisse comprendre techniquement leurs contraintes, pour qu'on essaye de s'accorder et de se respecter."

Autour de la table dans ces réunions, il y aura donc l'aéroport, les riverains mais aussi les usagers, c'est-à-dire les responsables de presque toutes les entreprises privées utilisatrices de la piste ainsi que les militaires du GAMSTAT (Groupement Aéromobilité de la Section Technique de l'Armée de Terre).

Aujourd'hui sur l'aéroport ce sont environ 30 mille "mouvements" par an tout compris, décollages et atterrissages d'avions et d'hélicoptères. Avec un chiffre d'affaire d'un million d'euros, l'aéroport est légèrement déficitaire même si l'activité est en augmentation de 27 % entre 2019 et 2021. Le département et l'agglomération subventionnent à hauteur de 200.000 euros par an. Le Président du syndicat mixte qui gère l'aéroport, le conseiller départemental Laurent Monnet, est donc dans une situation quasi impossible.

Développer l'aéroport tout en réduisant les nuisances

Il doit développer l'activité afin que le déficit se réduise et que les collectivités payent moins, mais également réduire les nuisances pour les riverains et l'environnement. Il y voit un challenge intéressant : "toutes les activités ne sont pas génératrices au même niveau de nuisances. On est très vigilant sur la nature des activités qu'on développe. _On ne souhaite pas des compagnies régulières ou encore pire, des low cost ça c'est absolument exclu_. Dans notre plan de développement, il n'y aura pas ce type de compagnies qui génère d'énormes nuisances avec de très gros porteurs."

Il faut développer l'activité économique de l'aéroport pour réduire le déficit, tout en réduisant les nuisances environnementales, une vraie quadrature du cercle pour le syndicat mixte qui le gère. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Les efforts du GAMSTAT

Mais l'une des activités incontournables sur la piste, c'est celle des militaires du GAMSTAT. Et le Colonel Carrière qui le dirige détaille : "notre principale mission est d'expérimenter tous les nouveaux matériels aéronautiques de l'Armée de Terre, nous évaluons les hélicoptères, les postes de radios, les radars etc. Nous avons donc besoin de voler dans la montagne, près des agglomérations pour mesurer les nuisances lumineuses que génèrent les lumières des villes sur nos jumelles de visions nocturne ou encore dans des zones qui ressemblent au désert." D'où les vols réguliers au dessus des Chambarans du Vercors, du Sud-Ardèche, ou en soirée, qui ne peuvent pas être effectués ailleurs ou à un autre moment. Mais le GAMSTAT est conscient des nuisances qu'il génère et essaye de les réduire. Il y a déjà moitié moins de mouvements qu'il y a quelques années, 2.500 au lieu de 5.000 grâce aux simulateurs de vols utilisés pour tester certains équipements. Les militaires assurent aussi concentrer leurs vols sur les heures ouvrables, de 8 h à 17 h en semaine et limiter les vols de nuit. "Historiquement, nous faisions des vols de nuit tous les soirs et maintenant nous nous limitons à faire des vols de nuit uniquement deux fois par semaine et au plus proche de la nuit aéronautique qui correspond à une demi heure après le coucher du soleil. Nous ne volons jamais de 2 h à 3 h du matin, mais vraiment au plus proche de l'heure, du coucher du soleil" précise le Colonel Carrière.

Ne pas voler pile au dessus des maisons

Mais les riverains eux n'ont pas cette impression. Jean-Yves Barbier, membre du collectif : "Il y a à peu près 25.000 mouvements d'hélicoptères, un atterrissage, un décollage, d'accord, mais après ils font des rotations pour des exercices. On a des rotations également de nuit l'été jusqu'à 23 h. Des passages à basse vitesse au dessus du village de Malissard notamment. Et à partir de là, ça devient intenable. C'est à dire que _l'été il faut qu'on ferme les fenêtres pour pouvoir échapper au bruit_." Olivier Fratangéli lui estime que des couloirs aériens mieux étudiés pourraient réduire les nuisances "ils ne sont pas obligés de passer pile au dessus des maisons ou de survoler l'école de Malissard".

Les six mois de réunions prévus par la charte pour écouter les doléances des uns et les contraintes économique ou militaires techniques et sécuritaires des autres, ne seront donc pas de trop pour essayer d'aboutir à un compromis. Mais Patrick Lefranc, lui aussi membre du collectif des riverains contre les nuisances promet :"on veut du concret dans six mois, sinon on dénoncera cette charte."