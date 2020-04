Agglomération de Beaune : deux déchetteries vont rouvrir leurs portes, sous conditions

Vous êtes nombreux à le constater. Avec les travaux d'intérieur ou les activités de jardinage pour les plus chanceux, le confinement a aussi un impact sur la quantité de déchets stockés à la maison. Le président de la communauté de communes Beaune Côte & Sud Alain Suguenot annonce la réouverture sous conditions des déchetteries de Travoisy à Ruffey-lès-Beaune, et celle de Nolay.

Conditions strictes

Les règles de distanciation devront là aussi être scrupuleusement respectées, avec prise de rendez-vous obligatoire. Cette réouverture "sera réservée principalement aux déchets verts et aux _gravats_, à l’exclusion de tout autre."

Dans son communiqué, Alain Suguenot précise que l'ouverture se fera à partir du mardi 14 avril, de 9h à 12h et de 14h à 19h à Travoisy, sauf le dimanche (fermée) ; et à partir du mercredi 15 avril, de 14h à 19h, tous les jours, sauf les samedi (de 9h à 12h et de 14h à 19h) à Nolay (attention la déchetterie est fermée les mardis et dimanches).

Comment ça marche ?

Deux options s'offrent à vous. Soit vous appelez le service environnement, obligatoirement deux jours avant son passage : 06 75 27 98 24. Soit vous passez par l'adresse mail dechets@beaunecoteetsud.com en précisant votre nom, adresse et le détail de votre dépôt. Avec le même délai de 48h au préalable.

Attention : pas plus d'un dépôt par semaine, et tout dépôt devra se faire avec un masque et des gants de protection. Enfin, vous devrez venir seul au jour et à l'heure convenus, avec une attestation dérogatoire de déplacement dument remplie, en ayant coché la case "achat de première nécessité". Vous devrez être munis de votre carte d'accès en déchèterie, et d'une pièce d'identité. Ces ouvertures concernent uniquement les habitants de l'agglomération !

Ne sont pas concernées "les communes gérées par le SIRTOM de Chagny (CHAGNY, CHANGE, SAISY, CREOT, ST-GERVAIS-SUR-COUCHES, EPERTULLY, PARIS-L’HOPITAL, DEZIZE-LES-MARANGES)"