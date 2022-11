Agglomération du Grand Angoulême : trions encore plus !

Vous connaissiez les sacs jaunes, les conteneurs à verre, ou les colonnes enterrées. Voici une nouvelle étape dans le tri des déchets à laquelle il va falloir s'habituer : des bornes pour les déchets alimentaires dits "critiques", les produits périmés, les carcasses de poulets, les restes de viande. Les premières bornes de déchets alimentaires viennent de faire leur apparition dans la deuxième couronne du Grand Angoulême. A terme, en 2024, il y en aura 660 dans toute l'agglomération.

80 000 badges et bioseaux

Chaque foyer aura un "bioseau" pour vider ses déchets alimentaires dans la borne, et un badge gratuite et anonyme pour l'utiliser (80 000 au total). L'objectif est de réduire de 190 kilos d'ordures ménagères par an et par habitant à 150 kilos. Des bornes en plus, ce sont des tournées en moins, avec des économies substantielles pour l'utilisation de carburant par les bennes.

Les élus autour de la borne de Vindelle © Radio France - Pierre MARSAT

