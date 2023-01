Agriculteurs face au défi climatique : un film 100% drômois a besoin d'aide financière

Comment les agriculteurs s'adaptent au changement climatique ? C'est le sujet d'un film tourné à 100% dans la Drôme. Ce dimanche 8 janvier, il manque à peine 3.000 euros de financement participatif pour boucler le budget. Il est produit à Crest, par l'association Kamea Meah, qui espère une sortie à l'été 2023. Le réalisateur, Nathanael Coste, a donné la parole à une trentaine d'agriculteurs drômois pour documenter leur quotidien.

"À l'origine, je suis géographe, je m'intéressais beaucoup aux aménagements du territoire, et il y a eu cette envie de travailler sur le changement climatique. Des études ont été faites sur ce sujet pour un laboratoire, j'ai pris connaissance des conclusions, et avec les collectivités locales on a eu envie d'aller voir les agriculteurs, pour voir quelles solutions ils mettaient déjà en pratique face au changement climatique." - Nathanael Coste

Dans le film, ce sont des agriculteurs conventionnels et Bio qui témoignent, afin de donner la parole à tout le monde. L'année 2022 a été particulièrement difficile au niveau météo. Parmi ceux qui ont souffert, Galcerand Serralongue, maraîcher à Divajeu au GAEC 'La ferme de l'auberge', salue l'initiative du film. "Ce que j'ai aimé c'est que le film prend le parti des solutions, il donne la parole au positif. On a souvent l'angle catastrophiste, avec les images de rivières à sec, les restrictions d'eau ici et là. Moi je pense qu'il faut rester positifs, sinon ça ne sert à rien".