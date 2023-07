Agriculture : le tribunal administratif de Rennes autorise l'abattage de 16.000 choucas des tours

Ils causent de gros dégâts dans les champs des agriculteurs : près de 700.000 euros de dommages dans les Côtes d'Armor en 2022, près de 600.000 dans le Finistère. Pour lutter contre la prolifération des choucas des tours, ces oiseaux qui s'attaquent aux cultures, les préfets de ces deux départements avaient pris fin mai des arrêtés autorisant l'abattage de 16.000 d'entre eux. Cette espèce est protégée et l'association de défense de l'environnement One Voice avait contesté mi-juin ces dispositions devant le tribunal administratif de Rennes.

ⓘ Publicité

Dérogation "justifiée"

Dans son ordonnance rendue ce mercredi, le juge administratif rejette la requête de l'association, au motif que cette dérogation "paraît justifiée [...] et ne pas dépasser ce qui est strictement nécessaire à la poursuite de l’objectif fixé, de lutter contre les importants dégâts constatés aux cultures et imputables aux choucas des tours, lorsque ces cultures sont les plus sensibles et fragiles".

Par ailleurs, dans son ordonnance, le juge administratif estime que "les solutions alternatives aux prélèvements, bien que mises en œuvre pour les plus traditionnelles, et en cours de développement et d’expérimentation pour les plus innovantes, ne présentent pas d’efficacité suffisante".

L'an dernier, le tribunal administratif de Rennes avait suspendu trois arrêtés préfectoraux autorisant l'abattage des choucas dans le Morbihan, dans les Côtes d'Armor et dans le Finistère.