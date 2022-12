Aiglun, la forteresse de l'eau des Alpes-Maritimes bientôt à sec ?

"Notre cascade est en train de disparaître, ce n'est plus qu'un filet d'eau." Le maire d'Aiglun, Anthony Salomone, en appelle à l'état ce vendredi matin sur France Bleu Azur. L'eau d'Aiglun est en grande partie dérivée en aval, vers les bassins de consommation, et la commune se retrouve soumise à des restrictions. En pleine période de gel, les ressources du village diminuent à vue d'œil.

"Il y a urgence" - Anthony Salomone

Interdiction d'arroser les jardins ou de faire fonctionner les fontaines, un paradoxe pour ce village et ses 30 sources. Anthony Salomone souhaite un débit réservé pour la cascade de sa commune : "Nous en appelons au service de l'Etat pour préserver une quantité d'eau suffisante pour nous et pour sensibiliser les gens en aval. Leur consommation impacte directement notre vie."

Par ailleurs, face à la situation de sécheresse exceptionnelle dans tout le département des Alpes-Maritimes, les mesures de restrictions de l'utilisation de l'eau sont prolongées jusqu'au 15 décembre. Le déficit pluviométrique est jusqu'à 60% inférieur à la normale.

Le niveau de crise maintenue dans certaines zones

Si certaines zones sortent du stade de crise, il est néanmoins maintenu sur la Siagne, le Loup et la Cagne, la Roya/Bévéra, les côtiers mentonnais et l’Esteron. Les débits sont anormalement faibles et les gestionnaires d'eau ont identifié "de nombreuses tensions sur leurs prélèvements."

La carte des restrictions de l'usage de l'eau dans les Alpes-Maritimes - Préfecture 06

Le stade de crise signifie l'interdiction d’arroser les espaces verts et les terrains de sport. Une réduction de 60 % de la consommation et/ou des prélèvements d'eau pour les usages industriels est également imposée.

En cas de non-respect, les amendes s'élèvent à 1500 euros pour une personne physique, 6.000 euros pour une personne morale.