Airbus et ses partenaires lancent la première étude sur un carburant 100% durable

Airbus, le centre de recherche allemand DLR, le spécialiste britannique des moteurs Rolls-Royce et le producteur finlandais de carburant durable d’aviation Neste se sont associés pour une étude inédite. Ils vont essayer de mesurer l'impact des carburants de substitution sur les émissions et le climat. Autrement dit, ce que vaut techniquement ce carburant SAF, issu de la biomasse (déchets végétaux, déchets domestiques recyclés, huile de cuisson usagée, etc), dont on entend de plus en plus parler. Et si les moteurs aéronautiques peuvent fonctionner exclusivement avec, sans le mélanger avec des énergies fossiles.

Batterie de tests en cours dans le monde

Airbus a mis à disposition un A350-900 pour l'étude. Des essais moteurs, ont eu lieu dans les installations d'Airbus à Toulouse, cette semaine. Au mois d'avril prochain puis à l'automne, auront lieux des tests sur les émissions en vol, avec un petit Falcon 20-E de chez Dassault. L'impact de l’usage de SAF sur les émissions de particules sera étudié. D'autres essais au sol mesurant la pollution sont prévus pour indiquer l'impact environnemental de l'utilisation de ce carburant durable sur les opérations aéroportuaires cette fois.

Les essais en vol et au sol compareront les émissions provenant de l'utilisation de 100% de SAF à celles du kérosène fossile et des carburants à faible teneur en soufre.

Des analyses en Angleterre et eau Canada complèteront l'étude.

Pour l'instant, le SAF ne peut pas être utilisé sans kérosène

Ce carburant durable appelé SAF sur lequel mise Airbus, mais aussi son concurrent Boeing, est l'atour majeur des constructeurs dans la politique et la nécessité de décarboner l'industrie aéronautique. Mais pour l'heure, aucun avion ne vole qu'avec ce SAF, ils utilisent un mélange de kérosène fossile pour au moins la moitié du réservoir, et de SAF.

Cette étude avec les partenaires permettra de comprendre comment les moteurs à turbine à gaz fonctionnent avec 100% de SAF en vue de leur certification et leur future utilisation sur des vols commerciaux.

En étudiant le 100% SAF, nous avons démontré le potentiel de réduction de la suie générée en passant de 30 à 50% de mélanges de carburants alternatifs. - Dr Patrick Le Clercq, responsable du projet au DLR

Les allemands de DLR travaillent sur les carburants alternatifs avec Airbus depuis 2015, et même avec la NASA.

Selon le finlandais Neste, une étude indépendante a montré que son carburant d’aviation durable permettait de réduire de jusqu’à 80% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'utilisation de carburant fossile.

Les carburants durables pour l’aviation, ou SAF (Sustainable Aviation Fuel), sont issus de la transformation de la biomasse. Ici, la technologie utilisée est l’HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids), la plus présente industriellement, dont le coût de production est jusqu'à quatre fois supérieur à celui d’un carburant classique. Les carburants durables d’aviation sont produits à partir de matières premières diverses incluant les graisses et huiles usagées, les huiles végétales, les copeaux de bois et même les déchets ménagers.