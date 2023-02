Ajaccio, l'adaptation pendant les travaux des réseaux d'eau

Depuis plusieurs semaines, le centre-ville d'Ajaccio est le théâtre d'importants travaux pour renforcer les réseaux d'eau souterrains. Les réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales, trop vétustes pour supporter d'autres intempéries doivent être impérativement changés, en particulier dans les rues de la vieille ville de la cité impériale.

Une situation délicate tant pour les commerçants du secteur qui doivent s'adapter que pour les riverains qui déplorent de nombreuses nuisances. La CAPA entend accompagner les pour limiter au mieux les impacts sur leur quotidien.

« Ça aurait été en pleine saison ça aurait été plus compliqué »

Pelleteuses, marteaux-piqueurs et engins de chantier, ce n'est pas l'animation qu'attendaient Vincent et Christelle dans la rue Pozzo di Borgo. Un coup dur pour le couple de restaurateurs qui tente de relativiser la situation : « On n'a pas envie de manger à côté d'une pelleteuse, c'est ce que je me dis. Il fallait le faire, il faut le faire... Ça aurait été en pleine saison ça aurait été plus compliqué mais voilà quoi.

Que ce soit la mairie, la CAPA ou les personnes qui s'occupent des travaux, ils sont flexibles sur les heures du midi et donc arrêtent tout travaux et enlèvent tout engin de midi à 14h. »

« On ne peut plus passer, on ne peut pas se garer, il y a des gros cafards »

Certains riverains du secteur dénoncent notamment l'insalubrité causée par ces travaux, comme cette habitante qui réside dans la vieille ville depuis 60 ans : « On ne peut plus passer, on ne peut pas se garer, pour quelqu'un qui habite dans la vieille ville ce n'est pas évident. Dans la vieille ville, il y a des gros cafards depuis qu'ils ont cassé il n'y a personne qui vient désinfecter, ça rentre dans les appartements c'est pourri. »

Pour Jean-Paul Samson, directeur des grands projets à CAPA, tout est mis en œuvre pour réduire au maximum l'impact de ces nuisances : « La communication qui a été faite a été assez large. Ils ont de toute façon des infos travaux régulièrement dans leur boîte aux lettres avec un numéro à contacter ou une adresse mail sur la problématique de salubrité. On est sur des travaux bien évidemment, on remue le sous-sol de la ville avec certains aléas qu'on peut comprendre. Ce n'est pas une compétence de la CAPA la gestion des nuisances de ce type, mais on fait encore une fois le maximum pour que ces nuisances soient le plus limité possible. »

Selon la CAPA, les travaux devraient durer jusqu'au mois d'avril.