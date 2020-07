Ajaccio : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour les inondations du 11 juin 2020

L'état de catastrophe naturelle est reconnu pour les inondations et coulées de boue du 11 juin dernier, dans les quartiers des Salines et de Pietralba notamment. Les sinistrés ont 10 jours pour se manifester.

L’état de catastrophe naturelle est reconnu pour la commune d’Ajaccio, au titre des inondations et coulées de boue du 11 juin 2020. Deux heures et demie de déluge, des rues transformées en torrent notamment dans les quartiers des Salines et de Pietralba, et 150 personnes secourues.

Les sinistrés ont 10 jours pour contacter leurs assurances

Les personnes sinistrées doivent contacter leur compagnie d'assurance au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel. Dans les 10 jours donc après ce 29 juillet.