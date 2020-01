Ajaccio : la digue de protection de l'aéroport sera renforcée...mais quand ?

Les crues de la Gravona et du Prunelli lors de la tempête Fabien avaient inondé une partie du tarmac et les terrains voisins d'Air Corsica et de la sécurité civile. Cela pose la question de la digue de protection qui longe le terrain de l'aérodrome Ajaccien (photo), en surtout celle de sa réfection.

Ajaccio, France

Elle n'était pas prévue pour un tel événement. La crue centennale a submergé la digue de protection de la zone aéroportuaire d'Ajaccio et l'eau est montée jusqu'à un mètre de haut sur la piste. Il a fallut plusieurs jour pour l'évacuer, et même créer une brèche dans la digue, construite sous forme de remblais en terre.

Long de quatre kilomètres, l'ouvrage date des années 1950. Usé par le temps et même par une autre crue majeure, dans les années 1980 (il avait fallut déjà ouvrir une brèche dans la digue), son niveau de sécurité doit être revu à la hausse.

"Quelques points fragilisés"

Du côté de la direction technique de l'aéroport Napoléon Bonaparte, on affirme que malgré la pression de l'eau et sa stagnation, la digue n'a pas cédé.

"Il y a quelques points qui ont été fragilisés, qu'il convient donc de renforcer et de remettre en état. Pour autant, la digue a joué son rôle. [...] Ce que tendent à montrer des études en cours c'est que la digue ne permet pas de contenir une digue telle que nous l'avons eu en décembre. Il faut donc amener des études complémentaires, une nouvelle étude de danger et du système d'endiguement. À l'issue de cette étude, on pourra définir la capacité de la digue en terme de crue, ainsi que les travaux à réaliser pour protéger de manière plus importante l'aéroport". José Raffalli, directeur technique de l'aéroport d'Ajaccio.

Lors de la tempête, la forte houel d'ouest avec des creux de cinq mètre a empêché la Gravona et le Prunelli de se jeter normalement en mer, et favorisé l'inondation du site de l'aéroport. © Radio France - Chambre de Commerce et d'Industrie 2A

Jusqu'en 2024, le propriétaire, c'est la Collectivité de Corse. La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien prendra le relais. D'ici là, elle est chargée de réaliser des études de danger, mais elle espère que la CDC fera les premiers travaux qui s'imposent.

"Il va falloir la surveiller, la contrôler, la réhabilité peut-être en certaine partie, mais il est nécessaire que les différents acteurs puissent travailler ensemble pour proposer une réhabilitation, ou peut-être une nouvelle digue qui aura les caractéristiques pour protéger ce secteur, très sensible, de la zone aéroportuaire". Thierry Mazel, directeur adjoint des ports et aéroports de la CDC.

Le niveau de sécurité de la digue doit donc être revu à la hausse, mais les travaux ne sont pas prêts de débuter. La zone de l'aéroport est contrainte, par les textes de loi et notamment par le plan de prévention de risques inondations (PPRI). Des nouvelles études doivent être lancées au premier semestre 2020, et une stratégie doit être arrêtée au 1er janvier 2023. Aucun date n'est cependant indiquée concernant des travaux à court terme.

Campu di l'Oru : un aménagement qui pose question

Historiquement, on peut aussi constater que le flux de la Gravona, rivière affluente du Prunelli longue de 46,5km, a vu son embouchure fortement modifiée. La création du tracé des routes territoriales Ajaccio-Bastia et Ajaccio-Sartène dans les années 1970, ainsi que l'agrandissement de la zone aéroportuaire, au fil du temps et du besoin, ont détruit le tracé naturel d'écoulement des eaux. Le bras mort qui longe la route du Ricantu en est la preuve, il fait d'ailleurs l'objet d'un nettoyage et un démaquisage de la part des services de la CAPA. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué l'inondation d'une partie de la quatre voie à l'entrée sud d'Ajaccio. Faut-il se servir de cette mésaventure pour repenser l'aménagement urbain aux embouchure des cours d'eaux ?

"Ces phénomènes-là, qui ont toujours existé mais qui sont de plus en plus rapprochés depuis une quinzaine d'année, nous font réagir pour pouvoir redimensionner et mieux préparer ces équipements-là aux changements climatiques". Thierry Mazel, directeur adjoint des ports et aéroports de la Collectivité de Corse.

Les dégâts causés par l'inondation sur le site de l'aéroport ont été estimés entre 300 000€ et 400 000€.