Ajaccio : le site de Saint-Antoine débarrassé de ses déchets

Entre le 15 avril et le 8 mai, 10.350 balles, soit 8.500 tonnes de déchets ont été évacuées du site de Saint-Antoine où elles étaient stockées depuis le 9 novembre dernier.

C'était un des derniers stigmates de la crise des déchets de la fin de l'année dernière, après le blocage du site d'enfouissement technique de Viggianellu, les 510 dernières balles d'ordures ménagères ont été évacuées du site de Saint-Antoine, le 8 mai dernier.

L’opération s’est déroulée sur 3 semaines. Pour que le transport maritime se déroule dans les meilleures conditions, l’entreprise SLTP a dû re-filmer l’ensemble des balles. C'est ensuite la société Rocca, titulaire du marché de transport, qui s'est chargée du transfert de ses balles vers le continent. La totalité de l'opération a nécessité le chargement de 345 remorques.

Le site de Saint-Antoine doit à présent être nettoyé. C'est en cours. La CAPA (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) a affecté des agents au nettoyage de l'ancienne décharge de Saint-Antoine. Elle fera enfin intervenir une entreprise pour finaliser le tri des terres souillées par les plastiques. "Nous avons la satisfaction de voir le site de Saint-Antoine rendu à son état naturel", explique Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, "un site où l'on a vu s'accumuler pendant de longs mois, au grand dam de la population, des norias de balles de déchets".

L'ancienne déchetterie débarrassée de ses milliers de balles d'ordures ménagères - CAPA

L’avenir du traitement des déchets

"Il faut que l'on cesse de faire de la problématique des déchets, un enjeu idéologique, de posture", poursuit Laurent Marcangeli, "l'efficacité, c'est ne plus se retrouver à la fin de l'année, sans la capacité de traiter nos ordures ; l'efficacité, c'est sortir du tout-enfouissement", conclut le maire d'Ajaccio et président de la CAPA.

La politique de tri déployée par la CAPA depuis 2015 a permis d’augmenter le tri et la valorisation de +141% tous flux confondus.

Au-delà de la collecte en porte à porte, la CAPA, mais aussi le Celavu Prunelli, le Spelunca Liamone et la Pieve de l’Ornano, travaillent également au déploiement de nouvelles infrastructures avec la réalisation d’une déchetterie de grande capacité et d’une usine de tri et de valorisation dans le secteur de Campo dell Oro, sur la commune Ajaccio.

La réception et la mise en service de l’usine pourrait avoir lieu courant 2023.