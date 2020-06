Inondations d'Ajaccio : les Restos du Cœur ont tout perdu

Les Restos du Cœur d'Ajaccio se sont retrouvés sous un mètre d'eau, « tout est perdu », nous disait leur président, Raymond Ceccaldi, en direct ce vendredi matin sur les ondes : « les denrées, les frigos, les congélos, les ordinateurs, tout est à jeter.»

Raymond Ceccaldi, le président des Restos du Coeur de Corse-du-Sud, lance un appel à la générosité pour retrouver des locaux, du matériel et des denrées alimentaires - Raymond Ceccaldi

Les restos du cœur sur Ajaccio ce sont 1300 bénéficiaires par semaine. Et pour eux, il faut trouver une solution le plus vite possible, expliquait encore Raymond Ceccaldi, qui lance un appel à la générosité, à la fois pour retrouver des locaux, du matériel et des denrées alimentaires afin de poursuivre l'action des restos : « Il va falloir se mobiliser pour continuer à nourrir toutes ces personnes qui ont besoin de nous. L’assurance chiffrera dans quelques jours avec les experts, ce centre va rester fermé durant de longs mois et je suis dès maintenant en recherche de locaux, de dons, d’argent, de nourriture. Un appel général à tous ceux qui peuvent nous aider particuliers, entreprises, établissements publics, mairies et autres parce qu’Ajaccio qui est le principal centre de Corse-du-Sud est fini ! »