Vazziu, une centrale en tension

La centrale du Vazziu compte en tout 7 moteurs de 19 mégawatts chacun, mais deux seulement fonctionnent. Cela est un choix, pour préserver l'outil, car il est endommagé et obsolète.

"Nous essayons de la préserver le plus possible, de manière à pouvoir, jusqu'à la mise en service de la nouvelle centrale, assurer la production d'énergie. [...] Mais cet été, on a frôlé les délestages (coupures ndlr)" explique Xavier Nesa, porte-parole de la CGT énergie.

Le 12 août dernier la demande totale en Corse a atteint les 410 mégawatts, presque autant que lors d'un pic hivernal. La demande annuelle de l'île en électricité, elle, augmente d'un peu plus d'1% par an ! Pourtant, la nouvelle centrale du Ricantu, qui produira 130mw au total, ne fonctionnera pas avant 5 ans.

Le site où doit s'implanter la future centrale du Ricantu, à quelques centaines de mètres de l'actuelle © Radio France - Olivier Castel

La première pierre attendue pour 2023

Cédric Dupuis, directeur projet centrale du Ricantu, explique "imaginer début 2023 pour le lancement des travaux" et prévoir "une mise en service fin 2025, et mi 2026. Donc il y a encore quelques années à tenir avec les moyens existants".

Tenir, oui mais comment ? L'agence de l'urbanisme et de l'énergie veut augmenter la part des énergies renouvelables et de l'hydroélectrique. S'il partage les inquiétudes des syndicats, Julien Paolini, son président, écarte pour l'heure le risque d'une coupure. "On n'a pas de crainte aujourd'hui d'une rupture de l'approvisionnement en électricité lors des pics de saisons touristiques, mais je crois qu'il faut anticiper ce type de problème et y réfléchir dès aujourd'hui".

Le groupement d'entreprises qui construira la nouvelle centrale du Ricantu reste à désigner. Le ministère de la transition écologique s'est engagé à finaliser cela cet automne. La nouvelle centrale pourrait, cela-dit, non pas débuter son service au gaz naturel liquéfié, comme cela était prévu, mais démarrer avec l'un des deux combustible de secours, à savoir le fioul domestique ou la biomasse liquide.