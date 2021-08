Alerte à la pollution à l'ozone dans l'Hérault

L'épisode de pollution à l'ozone a démarré ce vendredi 13 août dans les départements de l'Hérault et du Gard. Selon Atmo Occitanie, organisme qui mesure la qualité de l'air dans la région, la journée de samedi sera la plus délicate avec une alerte rouge. À cause des fortes chaleurs, les concentrations d'ozone devraient augmenter et pourraient dépasser le seuil d'information. On pourrait atteindre les 35 voire 36 degrés sous abri dans le cœur Hérault ce samedi.

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Des recommandations pour protéger la population et limiter les sources de pollution

Pour les personnes vulnérables ou sensibles, il est recommandé de d'éviter les sorties durant l’après-midi, d'éviter les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) en plein air ; celles peu intenses à l’intérieur peuvent être maintenues.

En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (par exemple : essoufflement, sifflements, palpitations), prenez conseil auprès de votre pharmacien ou consultez votre médecin ; privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort ; prenez conseil auprès de votre médecin pour savoir si votre traitement médical doit être adapté le cas échéant.