Alerte à la pollution atmosphérique dans l'Indre

La préfecture de l'Indre met en garde les plus fragiles. Le niveau de particules fines dans l'atmosphère est trop élevé. Des précautions sont à prendre pour les plus fragiles ce jeudi et ce vendredi.

Le froid mordant de ces derniers jours et l'absence de vent provoquent une pollution aux particules fines. La préfecture de l'Indre délivre des recommandations à l'intention des personnes les plus fragiles. A compter de ce jeudi 9 février et jusqu'au week-end, il est conseillé aux femmes enceintes, personnes asthmatiques, jeunes enfants, ou personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires notamment de ne pas pratiquer d'activités physiques intenses, de limiter ses déplacements sur les grands axes routiers et de ne pas hésiter à consulter un professionnel de santé en cas de difficultés respiratoires. Pour éviter d'aggraver la situation, la préfecture conseille d'éviter l'usage d'outils thermiques (type tondeuse), d'utiliser sa voiture quand c'est possible et de privilégier le télétravail.