Alerte à la pollution ce vendredi dans le Tarn-et-Garonne

Après avoir stationné au-dessus des Pyrénées depuis mardi, la pollution stagnera au-dessus du Tarn-et-Garonne vendredi, qui contrairement aux autres départements ne bénéficiera pas de vent et de pluie pour disperser les particules.

Les poussières du Sahara et les particules en suspension émises localement par les chauffages au bois et les écobuages vont s'évacuer ce vendredi des cieux pyrénéens. En revanche, le Tarn-et-Garonne connaîtra un épisode de pollution en cette fin de semaine.

à lire aussi Épisode de pollution dans les Pyrénées ce mercredi et jeudi à cause des poussières du Sahara

La préfecture du Tarn-et-Garonne a mis en œuvre la procédure d'alerte pour vendredi du fait de la persistance prévue de l'épisode de pollution sur ce département. Cet épisode trouve là encore son origine dans la présence d'une masse d'air chargée en particules désertiques (poussières sahariennes) combinée à des émissions locales de particules (chauffage au bois et écobuage).

Ce vendredi, l'épisode de pollution aura cessé dans les Pyrénées, mais il se sera aggravé dans le Tarn-et-Garonne. - Atmo Occitanie

Les conditions météorologiques pluvieuses prévues en cours de journée pour vendredi, devraient permettre une dispersion des particules en suspension au niveau des départements de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées, de Haute-Garonne, mais pas dans le Tarn-et-Garonne. Autour de Montauban, les niveaux de concentration en particules en suspension PM10 resteront élevés et supérieurs au seuil d'information et de recommandation.

Il est recommandé aux personnes vulnérables et personnes sensibles d'éviter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe ainsi que les activités physiques intenses. Les écobuages et l'épandage agricole de fertilisants sont aussi déconseillés.