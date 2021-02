Alerte à la pollution dans les Pyrénées-Atlantiques jusqu'à ce lundi

La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques a décidé d'abaisser les limitations de vitesse de 20 km/h sur les routes à plus de 80 km/h, suspend le brûlage des déchets et conseille de ne pas faire de sport trop intense.

La Préfecture conseille de ne pas faire d'activité sportive intense et abaisse les limitations de vitesse sur les routes jusqu'à ce lundi

La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques vient de déclencher ce dimanche après-midi la procédure d'alerte à la pollution atmosphérique (second niveau du dispositif de gestion des épisodes de pollution) jusqu'à ce lundi. Dans un communiqué elle explique que "du fait des conditions météorologiques avec des vents du sud transportant des poussières du Sahara, les concentrations en particules en suspension vont fortement augmenter ce dimanche" et que "le seuil d'alerte sera dépassé".

Abaissement de la vitesse autorisée sur les routes

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a donc pris un arrêté qui abaisse temporairement la vitesse de 130 à 110 km/h sur les autoroutes, de 110 à 90 km/h sur les routes habituellement à 110 km/h, et de 80 ou 90 km/h à 70 km/h sur les routes nationales et départementales. Elle suspend également les éventuelles dérogations pour brûlage de déchets verts et reporte les "activités émettrices de poussières de certaines industries".

Les activités sportives intenses déconseillées

La Préfecture conseille par ailleurs d'éviter de circuler sur les grands axes routiers et à leurs abords aux périodes de pointe, d'éviter les activités physiques et sportives intenses, autant en plein air qu'à l'intérieur, et de prendre conseil auprès d'un médecin ou pharmacien en cas de gêne respiratoire.