Pollution de l'air : l'alerte aux particules activée dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Les préfectures de la Vienne et des Deux-Sèvres activent le dispositif d'alerte pollution aux particules PM10 ce mardi 29 mars. Elles recommandent aux personnes âgées et vulnérables d'éviter les sorties trop longues en extérieur, et de surveiller d'éventuels symptômes respiratoires.

L'air de la Vienne et des Deux-Sèvres est chargé en particules PM 10 : les préfectures activent donc le dispositif d'alerte à la pollution atmosphérique ce mardi 29 mars dans l'ensemble du département, et jusqu'à nouvel ordre. " L'origine de cet épisode est une combinaison d'apport de poussières désertiques du Sahara et de divers sources (agriculture, trafic routier, industrie)", précise la préfecture des Deux-Sèvres. Ce mardi, l'organisme de surveillance ATMO, agréé par l'Etat, décrit en effet la qualité de l'air comme "mauvaise" au-dessus de Poitiers et de Chauvigny, mais aussi des Deux-Sèvres, dont Niort.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rouler moins vite et éviter le sport

"La pollution atmosphérique peut être à l’origine de la survenue de symptômes respiratoires (toux, essoufflements, majoration des crises d’asthme, etc.), d’irritations des yeux et de la gorge et peut aussi avoir des effets sur le système cardio-vasculaire", ajoute la préfecture de la Vienne, qui recommande donc aux personnes âgées, aux jeunes enfants et aux personnes vulnérables (femmes enceintes, personnes asthmatiques ou fragiles) d'éviter de sortir trop longtemps en extérieur, et de faire des efforts physiques. En cas d'apparition de symptômes, il est conseillé de consulter un médecin. Pour la population générale, les autorités recommandent d'éviter le sport en extérieur.

Les autorités demandent aussi aux conducteurs d'abaisser leur vitesse de 20 km/h sur les routes nationales du département, et aux particuliers d'éviter les travaux de jardinage avec des engins motorisés, comme les tondeuses et les taille-haies, ainsi que les feux de cheminée et l'utilisation de groupes électrogènes.