Alerte à la sécheresse dans quatre bassins du Vaucluse

Nous ne sommes que mi-avril et déjà la sécheresse frappe le Vaucluse. La préfecture vient de prendre un arrêté qui place quatre bassins du département en alerte à la sécheresse. Il s'agit des Sorgues, du Sud Luberon, du bassin versant du Calavon amont et du bassin versant de la Nesque. Cet état d'alerte implique de nombreuses restrictions pour les particuliers, les agriculteurs, les industriels et les collectivités.

ⓘ Publicité

Dans ces secteurs, il est interdit d'arroser les pelouses, les massifs, les espaces verts et les potagers de 9h à 19h, mais aussi les terrains de sport ou les golfs de 8h à 20h. Vous ne pouvez pas non plus remplir votre piscine ou laver votre voiture en dehors des stations de lavage. Les agriculteurs ne peuvent pas irriguer de manière gravitaire (irrigation par canaux) mais le goutte-à-goutte ou la micro-aspersion est autorisée.

D'après les hydrogéologues, la situation est plus alarmante que 2022 à la même époque. Le Vaucluse avait pourtant subi une sécheresse historique et précoce.