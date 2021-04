Alerte au frelon asiatique dans la Manche : les premiers nids de l'année sont en train de s'installer

C'est devenu un classique en cette saison. Au fur et à mesure des années, le frelon asiatique s'est installé dans la Manche, et il revient désormais chaque printemps pour construire ses nids. "Ce sont les reines fondatrices qui sortent de leur hibernation", explique Antoine Métayer, directeur de la FDGDON, la fédération départementale de défense comme les organismes nuisibles dans la Manche. Déjà 3 nids recensés dans le département en quelques semaines.

Toute la Manche touchée

Le premier nid a effectivement été retrouvé du côté de Quettreville-sur-Sienne le 23 mars dernier. Le deuxième, un peu plus tard à Juilley, près d'Avranches, et un troisième du côté de Tessy-Bocage. Le phénomène se retrouve donc partout, même si certaines zones sont en première ligne. "Ce sont dans les bords de plage et les zones urbanisées que les frelons asiatiques aiment s'installer le plus", confie Antoine Métayer.

C'est d'ailleurs à Granville notamment que la plupart des nids sont régulièrement retrouvés. La ville vient d'ailleurs de mettre en garde ses habitants. S'ils aperçoivent le moindre nid, il ne faut pas qu'ils agissent seuls, mais plutôt qu'ils contactent les services techniques afin que ces derniers puissent agir à temps. Un réflexe à adopter dans n'importe quelle commune. "En cette période, ils se cachent souvent dans le bâti, ce n'est que plus tard qu'ils rejoignent les arbres, une fois qu'ils ont fleuri." Surveillez-donc vos charpentes.