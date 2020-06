Alerte aux chenilles de bombyx disparate dans les forêts de Côte-d'Or

A chacun son épidémie. Pour l'homme, c'est le coronavirus. Pour les chênes des forêts de Bourgogne, c'est la chenille de bombyx disparate. Sa prolifération, aidée par des étés chauds, pourrait être de plus en plus fréquente avec le réchauffement climatique.

"Alerte aux chenilles de bombyx disparate". Non, il ne s'agit pas du titre d'un mauvais film de série Z, mais bien d'une épidémie qui touche les forêts de Bourgogne. Ces chenilles du bombyx disparate, un papillon, se nourrissent des feuilles des chênes principalement, mais aussi de celles des charmes, des érables ou des arbres fruitiers. 1000 hectares sont touchés pour l'épisode 2020, principalement en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire, mais également dans le sud de la Haute-Marne et dans l'ouest de la Haute-Saône. Ne vous étonnez donc pas si vous trouvez des paysages un peu désolés et des arbres effeuillés lors de vos balades en forêt - bien méritées avec le déconfinement.

Au mois de juin, on devrait avoir des forêts bien vertes, on a l'impression d'être en plein mois de février - Mathieu Mirabel, du Département de la santé des forêts (DSF).

La différence entre avril et juin, vue du ciel - Sentinel Hub

Un prochain retour à la normale ...

Les chenilles de bombyx disparate prolifèrent d'avril à juin dans les forêts. On peut espérer un retour à la normale rapide puisque l'épidémie doit prendre fin avec l'arrivée du mois de juillet. Et entrevoir un retour à la normale au long terme également. "On a bon espoir que ça se régule, abonde Mathieu Mirabel, du Département de la santé des forêts (DSF). Le cycle, entamé en 2018, est de deux à trois ans maximum, puis un cortège de prédateurs naturels et de parasites s'installe, avec des oiseaux ou des coléoptères".

...mais des proliférations plus régulières avec le réchauffement climatique ?

Une fin de cycle ... et une grande question : quand commencera le nouveau ? Le bombyx disparate est décrit comme "un insecte avide de chaleur" par Sébastien Batifoulier, de l'Office national des forêts (ONF) en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire. Leur présence en Bourgogne s'explique par une succession d'étés chauds - voire caniculaires. "C'est un phénomène naturel, explique Sébastien Batifoulier, en revanche est-ce que ces gradations dans nos régions vont être plus régulières dans le temps ?".

Au lieu d'avoir une prolifération exceptionnelle tous les 25 ans, est-ce qu'on en aura une tous les 10 ans ? - Sébastien Batifoulier, de l'ONF

Dans le sud de la France par exemple, ces épisodes interviennent environ tous les 10 ans, beaucoup plus exceptionnellement chez nous. Pour comparer, la dernière grande prolifération de chenilles de bombyx disparate dans notre région a eu lieu entre 1992 et 1994. A l'époque, plusieurs milliers d'hectares avaient été touchés.

Pas de risque pour l'homme mais un risque au long terme pour la forêt ?

Rassurez vous, cette chenille ne présente pas de risque pour l'homme. Elle n'est pas urticante, sauf allergie particulière, contrairement à la chenille processionnaire par exemple. "Par précaution, il convient de ne pas les toucher", indique quand même l'ONF.

Pour les arbres en revanche, des épisodes de prolifération trop rapprochés pourraient être plus dangereux. Quand la chenille mange les feuilles d'un chêne, celui-ci ne meurt pas, mais puise dans ses ressources pour en produire de nouvelles. De l'énergie qui n'est pas utilisée pour croître. Sans compter sur l'environnement, la météo, ou d'autres menaces. "On ne sait pas les effets conjugués de ces attaques de chenilles, des sécheresses, du stress hydrique et des champignons par exemple", met en garde Mathieu Mirabel, du Département de la santé des forêts.

Un repas de bombyx - ONF