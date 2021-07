Les trains ne peuvent plus circuler depuis mercredi 17h45 entre Thionville et Luxembourg. Des voies et installations sont inondées. Une alerte orange aux crues est activée dans trois départements lorrains notamment, alors que la vigilance orange pluie-inondation est levée.

Alerte aux crues en Lorraine, aucun train ne circule entre Thionville et Luxembourg

Encore un matin sans train pour les frontaliers qui sont attendus au Luxembourg. Les voies ferrées sont inondées depuis mercredi soir à Berchem, et cela s’est étendu aux installations techniques des CFL à Bettembourg. Donc, il n’y a pas de départ de trains jusqu’à nouvel ordre en gare de Thionville.

La SNCF indique qu'elle ne sait pas encore quand le trafic pourra reprendre, et qu'elle n'est pas en mesure de mettre en place des cars de substitution. En revanche, les CFL en ont mis quelques-uns au départ de Thionville et Hettange Grande, comme l'indiquent plusieurs usagers.

Alerte orange aux crues dans trois départements lorrains

On peut espérer une accalmie dans le ciel : la vigilance orange pluie-inondation est levée depuis 6 heures ce jeudi matin pour tous les départements lorrains, pour le Bas-Rhin et le Territoire de Belfort. Elle reste active pour la Haute-Marne, le Doubs, la Haute-Saône et du Jura.

En revanche, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges passent en vigilance orange crues. C’était déjà le cas dans l'Aisne et les Ardennes. La Moselle, à cette heure, n'est pas concernée.

Dans le détail, la Chiers est en alerte orange dans le Pays haut, et dans le sud de la Lorraine, c'est la Meurthe et ses affluents la Mortagne et la Vezouze, qui sont en crue.

A Longuyon, par exemple, il a plu cette nuit l'équivalent de deux mois de pluie.

Des routes coupées dans le nord de la Moselle

Sur les routes, il y a de nombreuses coupures du nord de Metz jusqu'à la frontière luxembourgeoise. On peut citer les départementales à Fontoy, Gavisse, Contz-Lès-Bains, Mondorf, Zouffgten...

A Mondorf, une vingtaine d'habitants ont été évacués. En tout, les pompiers de la Moselle ont fait 130 sorties dans la nuit, contre une trentaine habituellement.